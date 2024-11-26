上海發消費券促經濟復甦 成本高需求少仍是挑戰

為了促進消費帶動經濟復甦，上海近期連續發放兩輪消費券。部分餐飲業者反映，由消費券帶動的效應確實讓生意明顯好轉，然而經營成本高、需求不足等問題仍是一大挑戰，業績仍難以回到過往水準。

上海23日發放第2輪消費券，涵蓋餐飲、住宿、電影、體育等各個領域，並採用「先到先得」方式，消費券自發放之日起10日內有效，預計在本月底前將出現一波消費潮。

據第一財經，不少上海的餐飲業者表示，兩輪消費券確實明顯帶動民眾消費意願，生意好轉。有的業者提到，過去2個月的業績較去年同期增加35%左右；也有連鎖餐廳業者指出，10月時每家門市的平均日營業額較9月增加了人民幣5000元左右（下同，約新台幣2萬2500元）。

此外，也有連鎖火鍋業者指出，從資料來看，消費券對於刺激消費確實發揮作用，「大約15%客人出示並使用了消費券，比第一輪發放消費券時，提高了約5個百分點」。

據消費市場大數據實驗室的數據，第一輪消費券發放期間，上海市的餐飲業實體消費約163.06億元，年增37.8%。

然而，消費券雖然令餐飲業的生意明顯好轉，但餐飲業整體面臨的挑戰仍然不小。

報導指出，餐飲業者當前面臨的問題是有共通性的，需求不足導致的人流量和客單價雙雙下降，而人力成本和租金仍然相當高，雖然消費情形看似略有復甦，不少業者的業績仍比去年同期有所下降。面對成本上升，有些業者則選擇不調整價格，甚至是調降價格，採取薄利多銷方式應對。業者坦言，「如果沒有消費券，生意很難做」。

此外，也有業者提到，消費券的結算平台還不是很穩定，有時候會出現無法核銷的情況。且上海不同行政區的促銷費活動也有所不同，業者參加時不但需要另外申請，而且條件不一，因此也令業者感到困惑，盼能進一步簡化相關流程。

報導引述上海市餐飲烹飪行業協會副秘書長金培華表示，藉由能夠反映上海餐飲業態的61家餐飲公司所進行月營收統計顯示，今年7月的月營收年減9.8%，今年前7個月年減6.9%。另一方面，近5年來，正餐業態的餐飲市占率每年呈現2%到5%不同程度下降。