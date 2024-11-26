明年GB200量產 工業富聯：零組件、散熱帶動獲利

鴻海人工智慧（AI）伺服器出貨進展備受關注，旗下工業富聯表示，2025年包括輝達（NVIDIA）GB200伺服器、AI相關網通產品大規模上市量產，工業富聯布局關鍵零組件和散熱方案，可開啟獲利成長空間。

工業富聯（601138.SH）在21日召開線上業績說明會，近日法人公布相關問答內容。展望2025年營運，工業富聯指出，看好AI技術持續推動獲利，預計明年包括GB200伺服器、AI相關網通產品將大規模上市，進一步打開獲利的成長空間。

法人問及在GB200伺服器關鍵零組件布局，工業富聯指出，包括繪圖處理器（GPU）、伺服器基板（baseboard），整合中央處理器（CPU）與GPU的ComputeBoard、NV Link交換器、智慧網卡（SmartNIC）、資料處理器（DPU）等零組件均有布局，基本上涵蓋AI產業鏈關鍵環節。

工業富聯指出，下一代AI伺服器產品設計更複雜，考驗供應商與客戶的聯合研發設計能力，目前進展順利，預計明年出貨量可達到較大規模，獲利有更多的提升空間。

法人問及散熱方案布局進展，工業富聯指出，布局包括機櫃式（In Rack）、水對氣櫃式氣冷（side car）等解決方案，獲利空間會比前幾代產品更高，預期未來液冷產品布局是成長的重要貢獻力量。

展望未來網通業務，工業富聯表示，目前400G和800G高速交換器已出貨給客戶，預計明年成長可期。

工業富聯說明，網通業務的Smart NIC/DPU以及高速交換器成長顯著，今年前3季SmartNIC/DPU等板卡營收較去年同期大增200%，第3季資料中心400G和800G高速交換器單季營收年增128%，前3季營收年增近60%。

今年前3季工業富聯在AI伺服器營收較去年同期大增228%，占整體伺服器營收比重提升至45%；第3季單季AI伺服器占整體伺服器營收比重升至48%。

法人評估，明年AI伺服器占工業富聯整體伺服器營收比重可超過50%，鴻海集團在AI伺服器產線布局主要在墨西哥、美國和台灣，未來2年內鴻海AI伺服器產能足以因應客戶需求。

在自製AI伺服器關鍵零組件，法人指出，鴻海集團也布局伺服器運算匣（Compute Tray）、高速交換機閘（Switch Tray）、液冷系統機櫃等，並擴大在電流連接器、線纜等關鍵零組件自製供應比重。