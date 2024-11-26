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福建海警又來了 26日在金門海域常態化執法

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸4艘海警船25日下午航入金門海域，海巡署出動巡防艇監控驅離，兩小時後陸船航出。圖／海巡署提供
大陸4艘海警船25日下午航入金門海域，海巡署出動巡防艇監控驅離，兩小時後陸船航出。圖／海巡署提供

近期海巡署金門海域偵獲4艘中國海警船逼近，並對應驅離。福建海警稱，26日再度位金門附近海域依法開展常態化執法巡查。

據「中國海警」微信公眾號26日消息，11月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，「切實維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。」

與此同時，我海巡署金馬澎分署25日下午偵獲金門南面海域有大陸海警船「14609」、「14608」、「14513」、「14515」，今下午2時50分各自金門復興嶼、翟山、料羅、北碇南面由外向內航入我水域，海巡立即調度4艘巡防艇對應驅離，全程約2小時10分，並呼籲陸方停止類似侵擾。

而海巡署此前15日在上午、下午偵獲大陸海警船逼近或航入我方水域。加上25日報告，已是一月之內兩次。

中國海警船今年以來多次宣告在金門附近海域常態化執法，前一次是10月30日，公告福建海警位金門附近海域依法開展常態化執法巡查。當日上午有4艘海警船侵擾金門限制水域，已連續3天逼近我方水域。

大陸一艘快艇今年2月14日在金門海域翻覆，導致4人落海、2人死亡。隨後中國海警於2月18日宣布，福建海警將於金廈海域開展常態化執法巡查。自此之後，大陸海警船就不時在我金門海域進行侵擾。

海巡署 福建 金門

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