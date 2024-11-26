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陸潮玩「泡泡瑪特」火熱！今年股價累計暴飆逾330％

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
泡泡瑪特在東南亞也受到不少人喜愛，泰國國家旅遊局今年稍早還在曼谷素萬那普機場為中國潮玩品牌泡泡瑪特旗下的拉布布舉行歡迎儀式，並授予其「神奇泰國體驗官」稱號。（新華社）
泡泡瑪特在東南亞也受到不少人喜愛，泰國國家旅遊局今年稍早還在曼谷素萬那普機場為中國潮玩品牌泡泡瑪特旗下的拉布布舉行歡迎儀式，並授予其「神奇泰國體驗官」稱號。（新華社）

大陸知名潮玩品牌「泡泡瑪特」人氣不斷竄升，推升公司股價持續狂飆。泡泡瑪特25日股價明顯拉升，收盤上漲5.09%，報港幣87.7元，總市值已達港幣1,178億元。今年以來，泡泡瑪特股價累計漲幅更已超過330%，成為港股為數不多的大飆股。

「POP MART泡泡瑪特」為大陸潮流玩具品牌，主要以「盲盒」形式販售，消費者能在不同系列、主題玩偶中享受隨機中獎樂趣，也有消費者會一次購入一整套玩偶，就為了想要抽中隱藏角色。

「尖尖的大耳朵、毛絨絨的身體和九顆尖牙，俏皮中透著可愛」這是外界對泡泡瑪特自2019以來推出的盲盒LABUBU形象，而LABUBU也是所有藝術家IP中增速最高的一個。該玩偶IP也因為泰籍韓國女團偶像Lisa在個人社交平台上合影而成為東南亞潮玩頂流。

泡泡瑪特暴紅一方面也與大陸A股近期炒作的「谷子經濟」有關。「谷子」來自二次元文化，是基於內容IP（知識產權）而衍生出來的產品，這些產品可以是小說、動漫、電視劇等內容類產品，也可以是遊戲類產品，簡單來說，是指動漫、遊戲等的周邊商品。

另一方面，泡泡瑪特在全球整體潛在市場保持高速擴張趨勢。據該公司第3季業績數據顯示，其整體營收較2023年增長120%至125%。其中，大陸營收年增率在55%至60%，港澳台及海外營收年增率為440%至445%。

泡泡瑪特快速在東南亞市場擴張，東南亞人口超過6億，除新加坡和泰國，印尼、越南、馬來西亞、菲律賓的35歲以下人口佔比超過50%，消費者結構年輕化。目前，新加坡是泡泡瑪特擁有最多海外門店的國家，共有十家門店，大多位於人流量多、消費群體年輕的中檔商場。泡泡瑪特稱，2024年預計還將在新加坡新增兩到三家門店。

財新報導，潮玩族創始人、CEO沈振宇稱，泡泡瑪特在東南亞的增速快，主要原因是大陸國內市場日趨飽和，而泰國、越南等市場中潮玩尚未充分發展，存在巨大的市場空間。

事實上，泡泡瑪特2022年登台並於2023年底在西門町開設旗艦店後，同樣受到不少台灣年輕人喜愛，當時業者稱平均月營業額達到4,000萬元。今年9月也在台灣推出全新限定款「MEGA SPACE MOLLY 400%珍珠奶茶」，搭配推出的特展掀起排隊搶購熱引發關注。

泡泡瑪特西門町的旗艦店一旦有限量公仔發售，也經常出現大排長龍景象。（新華社）
泡泡瑪特西門町的旗艦店一旦有限量公仔發售，也經常出現大排長龍景象。（新華社）

東南亞 泡泡 消費者

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