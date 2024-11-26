陸潮玩「泡泡瑪特」火熱！今年股價累計暴飆逾330％

大陸知名潮玩品牌「泡泡瑪特」人氣不斷竄升，推升公司股價持續狂飆。泡泡瑪特25日股價明顯拉升，收盤上漲5.09%，報港幣87.7元，總市值已達港幣1,178億元。今年以來，泡泡瑪特股價累計漲幅更已超過330%，成為港股為數不多的大飆股。

「POP MART泡泡瑪特」為大陸潮流玩具品牌，主要以「盲盒」形式販售，消費者能在不同系列、主題玩偶中享受隨機中獎樂趣，也有消費者會一次購入一整套玩偶，就為了想要抽中隱藏角色。

「尖尖的大耳朵、毛絨絨的身體和九顆尖牙，俏皮中透著可愛」這是外界對泡泡瑪特自2019以來推出的盲盒LABUBU形象，而LABUBU也是所有藝術家IP中增速最高的一個。該玩偶IP也因為泰籍韓國女團偶像Lisa在個人社交平台上合影而成為東南亞潮玩頂流。

泡泡瑪特暴紅一方面也與大陸A股近期炒作的「谷子經濟」有關。「谷子」來自二次元文化，是基於內容IP（知識產權）而衍生出來的產品，這些產品可以是小說、動漫、電視劇等內容類產品，也可以是遊戲類產品，簡單來說，是指動漫、遊戲等的周邊商品。

另一方面，泡泡瑪特在全球整體潛在市場保持高速擴張趨勢。據該公司第3季業績數據顯示，其整體營收較2023年增長120%至125%。其中，大陸營收年增率在55%至60%，港澳台及海外營收年增率為440%至445%。

泡泡瑪特快速在東南亞市場擴張，東南亞人口超過6億，除新加坡和泰國，印尼、越南、馬來西亞、菲律賓的35歲以下人口佔比超過50%，消費者結構年輕化。目前，新加坡是泡泡瑪特擁有最多海外門店的國家，共有十家門店，大多位於人流量多、消費群體年輕的中檔商場。泡泡瑪特稱，2024年預計還將在新加坡新增兩到三家門店。

財新報導，潮玩族創始人、CEO沈振宇稱，泡泡瑪特在東南亞的增速快，主要原因是大陸國內市場日趨飽和，而泰國、越南等市場中潮玩尚未充分發展，存在巨大的市場空間。