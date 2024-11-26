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李強會外企高層：反對搞各種形式的脫鉤斷鏈、另起爐灶

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸總理李強25日參加鏈博會的外企與陸企高層座談。（中新社）
大陸總理李強25日參加鏈博會的外企與陸企高層座談。（中新社）

大陸第二屆鏈博會（中國國際供應鏈促進博覽會）即將於26日於北京開幕，大陸總理李強25日先會見參加會議的外企高層，李強表示，越是在這樣的時候，越要認識到全球產供鏈對世界經濟的重要意義，越要凝聚加強產供鏈合作的廣泛共識，反對搞各種形式的「脫鉤斷鏈」、「另起爐灶」。

據新華社，與李強會面的外企高層與大陸企業高層，包含住友電工、蘋果公司、正大集團、力拓集團、康寧公司、中國工商銀行、寧德時代、聯想集團、TCL科技集團、百勝中國、美中貿易全國委員會等企業和機構。

李強聽取發言後表示，過去數十年，隨著經濟全球化的深入發展，全球產業鏈供應鏈也逐漸壯大，促進世界經濟快速增長，各方都從中受益。這充分表明，分工協作是社會發展的必然選擇，經濟高效循環離不開要素流動暢通，封閉沒有出路、開放才是正途。

他強調，當前，世界經濟增長乏力，一些保護主義、泛安全化的行為還在損害全球產供鏈，進一步推高企業成本，降低經濟效率，阻礙了共同發展。越是在這樣的時候，越要認識到全球產供鏈對世界經濟的重要意義，越要凝聚加強產供鏈合作的廣泛共識，反對搞各種形式的「脫鉤斷鏈」、「另起爐灶」，堅定維護全球產供鏈穩定暢通，維護各方的共同利益。

李強指出，大陸是全球產供鏈的關鍵環節，將繼續以實際行動致力於維護全球產供鏈穩定暢通。「我們將加快建設現代化產業體系，以更強大的配套能力、更穩定的產能供給，持續為全球產供鏈高效運轉提供堅實支撐。我們將著力加強科技創新和產業創新的深度融合，更好融入國際創新合作，持續為全球產供鏈轉型升級提供強勁動能。我們將堅定推進高水準對外開放，進一步擴大市場准入，歡迎更多外國企業來華開展產業合作，持續為全球產供鏈合作拓展提供廣闊天地」。

寧德時代 李強

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