瑞銀：陸房市 後年回穩

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

瑞銀中國首席經濟學家汪濤接受官媒訪問時表示，中國大陸樓市目前處於摸底狀態，需觀察後續政策能否盡快落實，預計「拐點」在2026年出現。

在多地近期密集推出房市利多政策下，大陸10月新屋銷售出現好轉跡象。汪濤表示，現在是否見底還有一定的不確定性。因為過去一兩年每一次有穩房地產的措施出來，銷售都有一定好轉，可惜都沒能持續。這一次的措施更大，而且是一攬子組合拳，希望能有一定持續。

她表示，目前從11月的數字來看，可能有些城市銷售已開始放緩，所以她覺得現在可能還是處於摸底狀態，可能還有一段時間的震盪，仍需要觀察後續一些穩房地產的措施能否盡快落實。

此外，雖然近期官方推出了一些政策，但明年可能會有一些經濟下行的外部壓力，包括出口等，所以對整個經濟和房地產也會有一定阻力。她認為中國房地產真正企穩回升可能要到2026年的上半年，銷售才會真正見底回升。當然不排除一線城市企穩速度要快很多。

另據映象網，中信建投研報認為，自9月底中央政治局會議提出要促進房地產市場止跌回穩後，中央與地方層級政策持續推出。參考止跌回穩的國際經驗，海外5國房價下行周期在5-10年左右，跌幅約20%-40%；參照此，房價預計在2026年前後止跌穩定。

一線城市 房地產

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