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庫克三訪陸 蘋果AI落地有譜？

聯合報／ 記者黃雅慧陳宥菘／綜合報導

蘋果執行長庫克昨再度現身北京，出席中國美國商會與大陸總理李強會面的閉門會議，這是他今年三次訪問大陸見到最高層級的官員。該會面消息也讓蘋果AI在大陸核准的可能性增加。

央視旗下「玉淵潭天」報導，庫克昨天出席第二屆中國國際供應鏈促進博覽會，他在回應評價蘋果在中國合作夥伴時稱，「我非常重視他們，沒有中國的合作夥伴，蘋果就無法取得今天的成就」。

報導並指出，現場蘋果公司的展覽牌上寫道，蘋果的兩百家主要供應商，有超過八成在中國生產。

中國美國商會昨指，庫克出席該商會與李強會面的閉門會議，會議旨在加強中國與全球經濟合作。

庫克今年第一次中國行在三月廿日，他先會晤比亞迪、藍思科技等核心供應商，並為蘋果上海靜安Apple Store零售店揭幕，隨即前往北京參加中國發展高層論壇，期間與大陸商務部長王文濤會面。

第二次中國行在十月廿一日，庫克此行與中國移動董事長楊杰會面，並與大陸工信部長金壯龍會晤。庫克當時表示，蘋果願意積極掌握大陸對外開放機遇，持續加大在中國投資。外界認為庫克當時主要任務在推進AI業務。

蘋果九月推出支援AI新功能的iPhone十六系列新機，但陸版機型並不適用。

庫克上月曾說，蘋果正在努力推進蘋果AI進入大陸市場，「這背後有一個非常具體的監管流程，我們需要走完這個流程，希望盡快將它帶給中國消費者」。如今庫克時隔一個月再度訪陸，蘋果AI落地大陸似有望成真。

北京 李強 美國

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