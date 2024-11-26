華為Mate新機 420萬人預購

華為兩款新手機將於今天結束預售，截至昨晚9時，華為兩款新手機預約購買人數合計已高達420萬人。

其中Mate 70 Pro+預約人數約316萬人，該系列新手機為華為今年最後一款發售旗艦手機。另一款Mate X6摺疊機，目前預約認購人數約104萬人。兩款手機分別於上周一及上周三開始預售，至今華為均未公布正式售價。

據華為官方微博消息，華為將於26日下午舉行「Mate品牌盛典」，華為兩款手機Mate X6及Mate 70系列將同日在發布會正式亮相，華為智界新S7和尊界品牌首款車型S800也會在屆時迎來首發亮相。

《中關村在線》指出，此前，華為已經連續發布了三則預熱短片，每則都帶有「Mate有真AI」的標籤，成功吸引廣大消費者注意。在首支預告片中，華為高調展示Mate 70系列的魔法手勢功能，宣稱用戶可以透過簡單的手勢完成各種操作，無需直接觸碰手機。

這項功能在華為之前的手機上已經有所體現，如隔空翻頁、播放音樂等，但Mate 70系列在AI加持下，預計將帶來更多驚喜的手勢操作。

華為終端BG董事長余承東透露，Mate 70系列不僅搭載華為自家的鴻蒙系統，還將帶來前所未有的使用體驗，硬體配置也將全面升級。此外，華為也開發了更多實用、易操作的AI能力，旨在為使用者提供更便利、智慧的使用體驗。