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廣州、深圳房市 成交倍增
中指研究院昨（25）日發布最新報告顯示，上周大陸房市整體成交面積較前一周成長，且較去年同期成長6.26%。其中，大陸二線城市成交周增幅最大；一線城市成交年增幅最大，廣州、深圳兩市成交年增幅均超過一倍。
據中指研究院微信公眾號消息，中指研究院報告顯示，上周，大陸房市整體年比均上升，較前一周上升11.75%，年增6.26%。上周，大陸一線城市成交面積整體較上一周上升12.3%，年增32%。分城市來看，上海、北京周比增加，其中上海漲幅最大，為50.1%；年增幅來看，除上海外，年增均上升，其中廣州、深圳年漲幅均超過一倍，深圳漲幅最大，為2.28倍。
報告指出，上周大陸二線代表城市整體成交面積較上一周成長19.8%，較前一周漲幅最大。分城市來看，武漢周比增幅最大，增幅為76.1%；溫州則是降幅最大，為22.3%。年比來看，大陸二線代表城市整體較去年同期上升8.4%。大陸三、四線代表城市整體較上周基本持平，微增1.18%。
此外，監測的七個大陸代表城市，整體庫存較上周微降0.3%，庫存總量相對穩定。其中，一線城市整體微降，降幅為0.4%。
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