庫克會李強拚蘋果AI登陸 強調非常重視合作夥伴

蘋果執行長庫克昨（25）日再度現身北京並見到大陸國務院總理李強，這是庫克今年內第三度訪中見到最高層級的大陸官員，庫克並出席中國美國商會與李強會面的閉門會議。該會面消息也讓蘋果AI在大陸核准的可能性大增。

庫克昨天參觀第二屆中國國際供應鏈促進博覽會（以下簡稱鏈促會）時表示，非常重視蘋果在中國的合作夥伴。而庫克訪中正值川普當選，外界一方面關注中美經貿關係，同時關注蘋果AI何時獲大陸核准。

蘋果CEO庫克三次訪中概況 圖／經濟日報提供

央視旗下媒體「玉淵潭天」報導，庫克昨天上午首次現身由中國貿促會主辦的鏈促會，庫克回應評價蘋果在中國合作夥伴時，庫克說「我非常重視他們，沒有中國的合作夥伴們，蘋果就無法取得今天的成就」。

此外，玉淵潭天也指出，現場蘋果公司的展覽牌上寫道，「Apple的200家主要供應商中有超過80%在中國生產」。

據中國美國商會公眾號昨天透露，庫克同日出席該商會與大陸國務院總理李強會面的閉門會議，會議旨在加強中國與全球經濟合作。

庫克今年第一次中國行落在3月20日，他先會晤比亞迪、藍思科技等核心供應商，並在21日為蘋果上海靜安Apple Store零售店揭幕，隨即前往北京參與2024中國發展高層論壇，期間與大陸商務部長王文濤會面，並表示中國是蘋果公司的重要市場和關鍵供應鏈夥伴。

第二次中國行落在10月21日，庫克此行與中國移動董事長楊杰會面，且在23日與大陸工信部部長金壯龍進行會晤，庫克表示，蘋果願意積極掌握大陸對外開放機遇，持續加大在中國大陸投資。外界認為庫克當時主要任務在於推進AI業務。

當時，庫克接受陸媒提問到Apple Intelligence何時進入大陸，「正努力推進，需要走完監管流程，也希望盡快將它帶給中國消費者。」

市場調研機構Counterpoint數據顯示，iPhone16系列在中國首發的前三周，銷量較2023年機型增長20%，雖然高端Pro和Pro Max機型銷量增長44%，但傳統機型銷量下降，導致iPhone整體銷量三周內下降2%。