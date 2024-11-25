中國央行：支持科創企業 已貸款1.8兆

中國央行近日表示，自官方支持大規模設備更新和科技金融以來，已簽訂貸款合約近人民幣4000億元（約新台幣1.8兆元），用於科技企業首貸和重點領域大規模設備更新，對清單內企業和項目將「應簽盡簽、能投盡投」。

中國人民銀行（中國央行）官網今天發布，為貫徹落實中共中央、國務院關於支持大規模設備更新和科技金融的決策部署，加力推進科技創新和技術改造貸款政策落實，中國人民銀行等9部門21日召開科技創新和技術改造貸款工作推進會議，人行副行長朱鶴新出席會議並講話。

會議指出，有關政策公布以來，截至11月15日，銀行累計與1737個企業和項目簽訂貸款合約近4000億元，有力支持了初創期、成長期科技型企業首貸和重點領域大規模設備更新。

會議要求，各銀行機構對清單內企業和項目做到「應簽盡簽、能投盡投」。要提升審貸放貸效率，開發與初創期科技型企業以及中小企業技改融資需求更加匹配的貸款產品，拓寬抵質押物範圍，加快貸款簽約投放進度。

會議要求，人行各分支機構要與有關部門緊密協作，將政策更多向民營和中小企業傾斜，分類施策提升銀企對接效率，為金融服務營造良好環境。

會議以視訊形式召開。中國人民銀行、國家發展改革委、科技部、工業和信息化部、財政部、農業農村部、交通運輸部、國務院國資委、金融監管總局相關司局負責人，以及21家全國性銀行機構負責人在主會場參加會議。各省、自治區、直轄市人行分行和有關部門負責人及部分地方法人金融機構負責人在分會場參會。