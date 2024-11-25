快訊

中華隊英雄今返台！機長廣播「恭賀12強勇奪冠軍」 旅客歡呼掌聲不斷

台北101加碼展出！大谷+中華隊紀念球一次看 賈永婕請喝啤酒「限時3天」

赴陸進行換肝手術牟利 名醫曾這麼辯解…彰基醫院回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

宣布單方面免簽後 陸外交部：盼日本能「相向而行」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
在上周宣布單方面給予日本免簽入境優惠後，大陸外交部發言人毛寧25日呼籲日本，能與中國大陸「相向而行」。（歐新社）
在上周宣布單方面給予日本免簽入境優惠後，大陸外交部發言人毛寧25日呼籲日本，能與中國大陸「相向而行」。（歐新社）

大陸官方11月22日宣布擴大免簽國家範圍，自2024年11月30日起至2025年12月31日，對包括日本等九國持普通護照人員試行免簽政策。此外，大陸還將交流訪問納入免簽入境事由，將免簽停留期限自現行的15日延長至30日。

大陸外交部發言人毛寧25日在例行記者會上稱，希望日方與中國大陸相向而行，共同努力提升兩國人員往來便利化的水平。

日本朝日電視台記者在25日大陸外交部例行記者會上提問稱，上周中國發表對日試行單方面30天的免簽政策，中國的立場是希望共同提升雙方人員往來便利化水平，要求雙方面的免簽措施。這樣的態度變化是出於什麼原因？

毛寧回應稱，「中國政府始終高度重視便利中外人員往來，我們當然希望日方同我們相向而行，共同努力提升兩國人員往來便利化的水平。」

日本經濟新聞報導，中國基於「互惠主義」，一直要求日方放寬中國人簽證條件，但日本目前不接受互免簽證。新冠疫情前，也只有中國對日本單方面免簽，日本很難全面接受中國要求。

報導指出，鑒於中國方面的舉措，日本正在推進商討放寬對中國人的入境簽證，包括申請手續簡化等。

免簽 日本經濟 簽證

延伸閱讀

12強賽／中華隊12強棒球賽奪冠後未開香檳 獲日本網友好評

財富女神金條、日本A4和牛來了！好市多「黑色購物週」第2天優惠加碼

日職／軟銀看好張峻瑋壓制日本打者 簽約金存起來想買房子

中華隊擊敗日本經典賽事「收視率破10」 354萬人緊盯直播

相關新聞

宣布單方面免簽後 陸外交部：盼日本能「相向而行」

大陸官方11月22日宣布擴大免簽國家範圍，自2024年11月30日起至2025年12月31日，對包括日本等九國持普通護照...

美擬祭出口新規前 中國商務部副部長會見輝達副總裁

中國商務部副部長王受文今天在北京會見輝達全球業務運營執行副總裁普里。美國據報最快本週公布對中國的新出口管制措施，大多數美...

影／旅遊業者觀光署陳情 盼開放赴陸禁團令

旅行公會全聯會暨六都一省旅行公會與各大觀光社團代表，下午前往交通部觀光署陳情，呼籲政府加速溝通開放陸客來台觀光，並解除赴...

中國政策救房地產 市場估真正改善要等到2026年

中國自9月下旬以來發布一系列穩定房市的政策，專家分析，雖然近期政策確實使房地產銷售情形有所好轉，但明年仍可能出現外部不確...

價格戰升溫 傳星巴克擬售中國業務瑞幸擬進軍美國

中國咖啡價格戰持續，近期市場傳出星巴克正在研究中國業務的各種選擇，包含可能出售股權，引發業界關注；而中國本土品牌瑞幸則擬...

歧視中老年人？ 昆明民宿只准18-26歲入住惹議

大陸人才招聘市場有性別、年齡限制是公開秘密，如今連民宿也傳出有年齡歧視。雲南昆明一家民宿只限18歲至26歲客人入住，遭到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。