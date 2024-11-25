美擬祭出口新規前 中國商務部副部長會見輝達副總裁

中國商務部副部長王受文今天在北京會見輝達全球業務運營執行副總裁普里。美國據報最快本週公布對中國的新出口管制措施，大多數美國供應商將被禁止出貨給可能多達200家中國晶片公司。

中國商務部官網披露了王受文會見普里（Jay Puri）的消息，但未公布會面相關內容。

路透社日前報導，美國全國商會（U.S. Chamber ofCommerce）此前向會員發出電郵提到，美國商務部計劃在28日公布對中國的新出口管制措施，可能將有多達200家中國晶片公司納入貿易限制清單，大多數美國供應商將禁止出貨給這些公司。

這封電郵並提到，美國並預計在12月公布另一套限制高頻寬記憶體晶片出口中國的規定。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳23日出席香港科技大學學位頒授儀式，獲頒工程學榮譽博士。陸媒此前報導，黃仁勳會在香港逗留數日，外界猜測黃仁勳會否在香港後「順路」訪問中國大陸。