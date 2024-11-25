中國政策救房地產 市場估真正改善要等到2026年

中國自9月下旬以來發布一系列穩定房市的政策，專家分析，雖然近期政策確實使房地產銷售情形有所好轉，但明年仍可能出現外部不確定性，房地產市場止跌回升最快可能要到2026年上半年。

據第一財經，瑞銀中國首席經濟學家汪濤分析，在樓市利多政策接連發布的情形下，今年10月的新屋銷售情形有變好的趨勢，然而現在市場是否已經見底，還有不確定性。因為過去一兩年，每次推出穩房地產政策後，銷售情形都有一定好轉，但都沒能持續。

他進一步表示，從11月的銷售數字來看，有些城市的銷售情形已開始放緩，所以市場可能還是處於摸底的狀態，後續可能會經歷一段時間的震盪，仍需要觀察穩房地產的政策是否盡快落實。

汪濤分析，明年仍可能會有一些影響經濟的外部壓力，包含出口等，所以對整個經濟和房地產也會有一定阻力。整體中國房地產市場真正回穩，可能要到2026年的上半年。

另據香港經濟日報報導，在信用評級機構惠譽博華最新發布的報告中，對於中國房地產開發業的2025年展望為「低景氣穩定」。預計在短期內中古屋的價格下跌趨勢仍將延續，新屋價格調整壓力仍然較大。

這份報告也提及，預計2024年中國房地產的銷售面積年減幅度將會縮小至13%；2025年的房地產銷售面積將於第4季開始回穩，全年的年減幅將縮小至5%以內。