快訊

反差萌！12強英雄場上揮灑熱血 「私下是愛寵奴才」溫柔屬性大爆發

12強賽／奪冠遊行啦啦隊18人名單曝光 一粒將現身跳「尚勇」

陳啓昱潛逃24天今投案 未吐接應人、藏匿地點遭南檢聲押

價格戰升溫 傳星巴克擬售中國業務瑞幸擬進軍美國

中央社／ 台北25日電
瑞幸咖啡。圖／路透
瑞幸咖啡。圖／路透

中國咖啡價格戰持續，近期市場傳出星巴克正在研究中國業務的各種選擇，包含可能出售股權，引發業界關注；而中國本土品牌瑞幸則擬於明年進軍美國市場，挑戰星巴克地位，雙方競爭恐越趨白熱化。

據新京報21日報導，有消息稱星巴克正在探索其中國業務的選項，包括出售股權的可能性，也非正式評估了潛在投資者的意願，包括中國私募股權公司。

星巴克全球發言人針對此事回應，正努力尋找最佳的增長途徑，其中包括探索戰略合作夥伴關係，「正如在第4季財報電話會議上所說的，公司正在花時間深入了解在中國的業務營運及市場競爭環境。」

作為主打高端消費的星巴克，過去為在價格戰激烈的中國市場站穩腳跟，祭出各項優惠，如「人民幣55.9元（下同，約新台幣250元）3杯」、「滿70元減15元」。在門市布局上則加速開發「下沉市場」（指三線以下城市、縣鎮與農村地區），2024財年內，新進入166個縣級市場。

據財報顯示，星巴克中國2024財年第4季（截至2024年9月29日）淨收入7.837億美元，比上一季增長6%，並新開290家門市。截至財季末，星巴克中國門市總數達7596家，覆蓋近1000個縣級市場。

不過，星巴克近年面臨來自本土品牌的激烈競爭，瑞幸咖啡2023年在中國市場總銷售額超越星巴克，躍居中國「咖啡一哥」，帶給星巴克不小壓力。如今傳出瑞幸咖啡擬於明年在美國上市，恐雙方間的價格戰將拓展至全球市場。

據英國金融時報（Financial Times）10月底報導，瑞幸咖啡擬於明年進入美國市場，瞄準紐約等擁有大量中國學生和遊客的城市。報導提到，瑞幸在美國職籃NBA比賽期間投放廣告，以在計畫推出前建立知名度。

瑞幸董事長兼首席執行官郭謹一在2024年第3季業績電話會上表示，瑞幸在積極探索美國及其他市場的機會，同時也將探索組織、業務模式的創新，以更靈活的策略拓展海外業務。

針對此一消息，中國商報、紅餐網等陸媒，以「瑞幸咖啡、星巴克價格戰後續怎麼打？」、「逃不過9塊9，瑞幸還要將價格戰打到美國？」等為題，指出咖啡巨頭的比拼將越趨白熱化。

報導指出，瑞幸咖啡為進軍美國、東南亞市場，積極建設供應鏈，今年在江蘇省昆山開設一家咖啡烘焙廠，投資1.2億美元，年烘焙能力為3萬噸。但在美國市場，瑞幸還需考量人工、租金等高昂營運成本，這將限制其定價策略的空間，瑞幸在中國的低價銷售模式難在美國完全複製，在面對擁有美國市場40%市占率的星巴克，瑞幸能否在美國市場勝出仍是未知數。

咖啡 星巴克 美國

延伸閱讀

美若取消中國最惠國待遇 分析：關稅料破60%、恐真脫鉤

專家：台積電赴美建廠 美企仍可能仰賴台製晶片

12強棒球奪冠「最強買1送1」懶人包！ 不只有星巴克、拿坡里，還有德克士「10元炸雞」要吃爆

家族辦公室樂觀川普親商政策 亞洲企業主加碼投資美股

相關新聞

美擬祭出口新規前 中國商務部副部長會見輝達副總裁

中國商務部副部長王受文今天在北京會見輝達全球業務運營執行副總裁普里。美國據報最快本週公布對中國的新出口管制措施，大多數美...

影／旅遊業者觀光署陳情 盼開放赴陸禁團令

旅行公會全聯會暨六都一省旅行公會與各大觀光社團代表，下午前往交通部觀光署陳情，呼籲政府加速溝通開放陸客來台觀光，並解除赴...

中國政策救房地產 市場估真正改善要等到2026年

中國自9月下旬以來發布一系列穩定房市的政策，專家分析，雖然近期政策確實使房地產銷售情形有所好轉，但明年仍可能出現外部不確...

價格戰升溫 傳星巴克擬售中國業務瑞幸擬進軍美國

中國咖啡價格戰持續，近期市場傳出星巴克正在研究中國業務的各種選擇，包含可能出售股權，引發業界關注；而中國本土品牌瑞幸則擬...

歧視中老年人？ 昆明民宿只准18-26歲入住惹議

大陸人才招聘市場有性別、年齡限制是公開秘密，如今連民宿也傳出有年齡歧視。雲南昆明一家民宿只限18歲至26歲客人入住，遭到...

美若取消中國最惠國待遇 分析：關稅料破60%、恐真脫鉤

美國國會近日建議取消中國「永久正常貿易關係」（PNTR）地位，美媒引述專家分析指出，目前美國對中國進口產品平均稅率為19...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。