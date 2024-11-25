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庫克今年三訪大陸 稱非常重視中國合作夥伴
據官媒央視旗下新媒體《玉淵譚天》報導，美國蘋果公司執行長庫克周一又現身北京，參觀第二屆中國國際供應鏈促進博覽會。庫克表示，非常重視蘋果在中國的合作夥伴，沒有他們就沒有蘋果今天的成就。
這是庫克今年來第三度訪華，還是首次到訪中國國際供應鏈促進博覽會。當被問及「如何評價蘋果在中國的合作夥伴」，他說，「我非常重視它們，沒有中國的合作夥伴們，蘋果就無法取得今天的成就。」
蘋果公司在現場的展覽牌上還顯示，公司的200家主要供應商中，有超過80%在中國生產。
第二屆中國國際供應鏈促進博覽會於11月26日至11月30日在北京舉行。
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