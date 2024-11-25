獲頒榮譽博士學會後 黃仁勳離開香港前去吃大排檔

香港特區政府財政司司長陳茂波24日在網誌發文稱，他前一晚參與了一個很有特色的餐聚，席上有全球創科界的領軍人物、本地大學和科研界的領袖、剛從海外回流香港的教授和正在這裡就學的年青人。「我們一起分享香港的地道小炒、風味菜式，並交流對創科發展和人才培育的看法。」

從陳茂波公布的相片來看，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳、香港科技大學校長葉如玉、校董會主席沈向洋、紅杉資本沈南鵬等人皆是座上賓。香港星島日報稱，聚會的餐廳是深水埗著名大排檔「愛文生」。

香港科技大學23日舉行學位頒授典禮，黃仁勳獲頒工程學榮譽博士學位。

據香港中通社報導，黃仁勳致辭時表示，畢業生正值人工智能時代的開端，他認為這是一個「非凡時代」，人工智能（AI）正在改變每個行業和科學領域，現在是「一場新的工業革命」。他預期，隨著機器人技術的突破和物理的快速進步，機器人時代即將來臨。

黃仁勳指出，AI已然成為當代最重要技術之一，正在推動科學研究的進步，從分析海量數據到加速模擬實驗，甚至在醫藥發明、基因學和氣候科學等領域帶來革命性突破，AI能夠解決以往無法克服的挑戰。

報導稱，黃仁勳出席活動後見記者時被問及川普加強先進計算半導體技術出口管制問題時表示，科學、數學等領域的全球合作存在已久，是社會和基礎科學進步的根基，相信會保持下去。之後無論發生什麼，輝達都會遵守法律，並在政策中保持平衡，繼續推進技術。

至於中美貿易關係對AI發展的影響，黃仁勳強調，人工智能的進步是全球性的，開放的科學和開放的研究是人工智能發展的基礎，他完全相信這種情況會繼續下去，未來不會有任何事情會阻止這種情況。

上海第一財經指出，黃仁勳離港後的行程也備受外界關注，尤其是他是否會到訪中國大陸。黃仁勳曾提到，儘管地緣政治緊張局勢加劇，但輝達仍將保留在中國的業務。

他表示，「中國在發展人工智能方面擁有獨特優勢，特別是粵港澳大灣區蘊藏著巨大潛力，對中國來說是一個非凡的機遇。」

報導指出，黃仁勳近一個月來密集訪問亞洲，推動AI基礎設施布局。就在十天前，他剛在輝達的日本峰會上與軟銀集團董事長孫正義進行對話。兩人回憶起十年前孫正義錯失輝達投資機會的往事，並承諾將在新一輪人工智能爆發之際加深合作，共建日本最大的AI工廠。

上個月，黃仁勳在輝達的印度AI峰會上與亞洲首富、信實工業集團董事長穆克什．安巴尼交談，雙方計劃在印度共建人工智能基礎設施。黃仁勳預計，輝達在印度的計算能力將較一年前增長近20倍。

第一財經表示，在亞洲主要經濟體中，尚無公開信息表明黃仁勳今年到訪過韓國。但根據黃仁勳在香港受訪時透露的信息，輝達正在加快對三星的人工智能高帶寬內存晶片進行認證。