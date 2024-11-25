世界林木業大會廣西南寧開幕 首邀泰國設國家館

大陸國家林業和草原局局長關志鷗23日在廣西南寧表示，大陸已成為全球主要林產品的最大貿易國，大陸將加強國際合作，打造全球林木業合作交流平台，推動各國優勢互補，為世界林木業發展貢獻中國力量。

中新社報導，2024年世界林木業大會當日在廣西南寧開幕，現場簽約35個項目，簽約金額達人民幣194億元。來自世界五大洲30多個國家林業主管部門代表、專家學者、知名企業代表超過200人參會，共話全球林木業發展創新。

關志鷗致詞說，廣西森林資源豐富，人工林面積居大陸首位，為大陸林業發展提供了廣西經驗。他希望廣西以世界林業大會為契機，深化與海外企業合作，開展森林可持續經營，不斷挖掘培養森林糧庫和森林錢庫。

國際竹藤組織副總幹事陸文明表示，大陸是竹產品出口大國。近年來，大陸政府與國際竹藤組織攜手發起和落實「以竹代塑」倡議，在減少全球塑膠汙染等方面進行探索。國際竹藤組織在大陸南方設立辦事處，加強與大陸南方各省區合作交流。

本次大會以「林木綠業、合作共襄—創新引領林木業高質量發展」為主題，含主旨發言、院士專家懇談會、產業交流對接會等活動。

2024年世界林產品及木製品展同期在南寧國際會展中心舉行，德國、加拿大、俄羅斯等國家企業參展。本屆林木展設置林下經濟、林業機械等13個室內展區，總面積5萬平方公尺，參展商超1000家，展出產品2萬多件，並首次特邀泰國在國際林業形象館中搭建國家館。