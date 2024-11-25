奇瑞與西班牙合資工廠 投產

中國大陸與歐盟談判電動汽車關稅之際，大陸奇瑞汽車與西班牙埃布羅公司位於巴塞隆納的合資工廠首款產品EBRO品牌S700 SUV正式投產，另一車款S800亦將於未來幾周生產，將有助於降低歐盟對陸企的關稅衝擊。

界面新聞指出，奇瑞汽車與埃布羅兩家公司於今年4月簽署協議，奇瑞將側重與埃布羅展開電動汽車技術領域的各項合作，助力開發新產品。根據雙方協議，該合資企業計劃2029年將年產能擴大至15萬輛，並為當地創造1,200多個就業機會。

奇瑞汽車表示，未來將與埃布羅持續深耕西班牙市場，以創新驅動、綠色低碳發展為導向，積極推動本土化生產與研發。

據山西新聞網，10月，奇瑞控股集團汽車出口量達到11萬1,922輛，年增18.8%，這一數據不僅刷新奇瑞的出口紀錄，也象徵著其在全球化戰略上取得顯著成效。

截至今年10月底，奇瑞今年累計出口銷量已達94萬1,275輛，年增23.8%，預示奇瑞即將實現年出口量突破100萬輛的歷史性跨越。作為全球汽車市場的積極參與者，奇瑞已累計擁有超過1,510萬的全球用戶，其中海外用戶數量超過420萬，且連續第22年保持大陸乘用車品牌出口第一。

奇瑞是大陸最早布局海外市場的汽車公司之一，在2021年開始向南美、中東等地出口汽車。據悉，奇瑞也在今年首次進入世界500強榜單，奇瑞集團2023年營收突破人民幣3,000億元，而今年上半年營收就達到人民幣2,700多億元，預估全年營收有望突破人民幣5,000億元，再創新高。