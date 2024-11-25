奇瑞與西班牙合資工廠 投產

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

中國大陸與歐盟談判電動汽車關稅之際，大陸奇瑞汽車與西班牙埃布羅公司位於巴塞隆納的合資工廠首款產品EBRO品牌S700 SUV正式投產，另一車款S800亦將於未來幾周生產，將有助於降低歐盟對陸企的關稅衝擊。

界面新聞指出，奇瑞汽車與埃布羅兩家公司於今年4月簽署協議，奇瑞將側重與埃布羅展開電動汽車技術領域的各項合作，助力開發新產品。根據雙方協議，該合資企業計劃2029年將年產能擴大至15萬輛，並為當地創造1,200多個就業機會。

奇瑞汽車表示，未來將與埃布羅持續深耕西班牙市場，以創新驅動、綠色低碳發展為導向，積極推動本土化生產與研發。

據山西新聞網，10月，奇瑞控股集團汽車出口量達到11萬1,922輛，年增18.8%，這一數據不僅刷新奇瑞的出口紀錄，也象徵著其在全球化戰略上取得顯著成效。

截至今年10月底，奇瑞今年累計出口銷量已達94萬1,275輛，年增23.8%，預示奇瑞即將實現年出口量突破100萬輛的歷史性跨越。作為全球汽車市場的積極參與者，奇瑞已累計擁有超過1,510萬的全球用戶，其中海外用戶數量超過420萬，且連續第22年保持大陸乘用車品牌出口第一。

奇瑞是大陸最早布局海外市場的汽車公司之一，在2021年開始向南美、中東等地出口汽車。據悉，奇瑞也在今年首次進入世界500強榜單，奇瑞集團2023年營收突破人民幣3,000億元，而今年上半年營收就達到人民幣2,700多億元，預估全年營收有望突破人民幣5,000億元，再創新高。

人民幣 西班牙 電動汽車

延伸閱讀

約一成歐盟GDP依賴衛星導航 歐盟太空計劃局開放參觀

美國若取消大陸最惠國待遇 平均關稅將升至60%

BMW Neue Klasse平台打造的iX3 SUV 首批已接近量產！

花蓮美崙工廠周邊刺鼻臭味飄1周 空汙分析結果30日出爐

相關新聞

陸與川普打交道寄望馬斯克 緩和美中貿易緊張

隨著美國總統當選人川普積極籌組「抗中內閣」，明年1月將上任後可能使美中關係進一步升高之際，中國大陸正期望特斯拉執行長馬斯...

瑞銀：人行有2碼降息空間 預估明年「以舊換新」將擴至1.3兆元

瑞銀中國首席經濟學家汪濤表示，大陸今年10月消費、出口雖有好轉，但仍需政策支持才能推動經濟持續成長，預估中國人民銀行的貨...

比亞迪「仰望」登陸百萬豪車十強

大陸汽車行業媒體易車榜發布2024年前三季大陸國內百萬級豪車銷量榜顯示，仰望U8作為比亞迪的百萬級豪車，前九月共銷售6,...

美團無人機商轉 躋身國際級

美團無人機商業管理負責人、美團機器人研究院秘書長劉碩表示，截至今年9月底，美團無人機商業化訂單超過36萬筆。根據ARK ...

奇瑞與西班牙合資工廠 投產

中國大陸與歐盟談判電動汽車關稅之際，大陸奇瑞汽車與西班牙埃布羅公司位於巴塞隆納的合資工廠首款產品EBRO品牌S700 S...

從投行看大陸／改制重組優惠稅收新政分析

2024年7月改制為股份公司最新優惠政策值得台商關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。