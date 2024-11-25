比亞迪「仰望」登陸百萬豪車十強

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸汽車行業媒體易車榜發布2024年前三季大陸國內百萬級豪車銷量榜顯示，仰望U8作為比亞迪的百萬級豪車，前九月共銷售6,458輛，位居榜單第十，也是榜單中唯一的國產自主品牌。（新華社）
大陸汽車行業媒體易車榜發布2024年前三季大陸國內百萬級豪車銷量榜顯示，仰望U8作為比亞迪的百萬級豪車，前九月共銷售6,458輛，位居榜單第十，也是榜單中唯一的國產自主品牌。（新華社）

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而Land Rover（大陸譯作路虎）是大陸國內百萬級豪車的最大贏家，旗下攬勝（Range Rover）和衛士（Defender）包攬榜單的第一、第二名，銷量分別為1.44萬輛和1.39萬輛。

榜單顯示，三至六名為保時捷卡宴（Cayenne）、賓士S級、保時捷帕拉梅拉（Panamera）與賓士GLS，銷量分別為1.28萬輛、1.18萬、1.14萬輛與1.02萬輛。在第六名以前，銷量都在萬輛以上；而第七名後則在萬輛以下，第七至九名分別為邁巴赫S級、BMW7系和奧迪A8。

不過，如果以能源形式劃分的話，仰望U8則是大陸國內新能源百萬級豪車銷冠車型，銷量大幅領先保時捷Cayenne E-Hybrid、保時捷Taycan和賓士S級插混、蓮花（Lotus）EMEYA等車型。

比亞迪在2023年1月正式宣布進軍百萬級豪車列別，並發布高端品牌「仰望」，首款車型為仰望U8，定位硬派越野SUV。該車款採用比亞迪自研「易四方」等黑科技。自推出後，大陸國產品牌便只有比亞迪在榜上，百萬豪車銷量基本上還是以外資車企為主。

在比亞迪之外，面對大陸內捲車市，華為智選車業務正伺機進軍百萬豪車。華為與江淮合作打造的第四個智選車品牌尊界旗下首款百萬級旗艦轎車尊界S800實車近期曝光，華為車BU董事長余承東曾透露：「（尊界）遠遠超越了邁巴赫、勞斯萊斯Phantom這個檔次，比他們更豪華、更高端、更舒享的定位。」代表尊界目標鎖定百萬豪車級序列。

保時捷 品牌 榜單

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