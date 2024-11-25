美團無人機商轉 躋身國際級

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
圖為一架美團無人機在上海世博文化公園內的咖啡店門前起飛派送物品。新華社
圖為一架美團無人機在上海世博文化公園內的咖啡店門前起飛派送物品。新華社

美團無人機商業管理負責人、美團機器人研究院秘書長劉碩表示，截至今年9月底，美團無人機商業化訂單超過36萬筆。根據ARK Invest「BIG IDEAS 2024」數據，美團無人機運營規模已擠進全球前三名。

虎嗅報導，劉碩23日在2024虎嗅F&M創新節指出，2030年全球無人機、機器人自動配送市場規模將達到4,500億美元。目前，美團無人機在全球排名第三，僅次於美商Zipline及Google旗下的Wing公司，但隨著大陸國家低空經濟政策的推動，其訂單比例和市場規模占比有望逐步提升。

IT之家報導，美團無人機「空投」服務已覆蓋「北上廣深」四大一線城市。目前使用自家第四代無人機進行配送，這是一款六軸小型多旋翼無人機，最大載重2.5公斤，滿載最大配送距離10公里，飛行時速83公里。

美團重視無人機業務，今年初在組織機構調整後，繼自動配送車業務後，美團無人機、境外業務等也直接向美團CEO王興彙報；美團副總裁、無人機業務負責人毛一年曾表示，未來五到十年 服務成本將追平外賣小哥。

美團在2017年已開始在無人機配送場景進行探索，並於2021年年初完成首個面向真實用戶的訂單配送任務；緊接著2022年11月成立機器人研究院，空中配送為其研究三大方向之一；去年2月宣布其城市低空物流解決方案通過中國民航局審定。

一線城市 民航局 物流

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