瑞銀：人行有2碼降息空間 預估明年「以舊換新」將擴至1.3兆元

瑞銀中國首席經濟學家汪濤表示，大陸今年10月消費、出口雖有好轉，但仍需政策支持才能推動經濟持續成長，預估中國人民銀行的貨幣政策仍有50基點（2碼）的降息空間，另外，大陸「以舊換新」帶動內需消費，預估明年「以舊換新」將擴大至人民幣2,000億元（約台幣9,000億元）至3,000億元（約台幣1.3兆元）來繼續拉動消費。

汪濤接受第一財經專訪指出，人行的貨幣政策可能要參考通膨的合理目標，而非最高點，貨幣政策可以加大就是繼續降息，這還有50個基點（2碼）以上的降息空間，同時，還有降準空間，人行行長潘功勝之前也提到可能還有50至75個基點的降準的空間，那麼在信貸方面亦可能用一系列政策來鼓勵或支持信貸的增長。

瑞銀汪濤對大陸經濟趨勢預測 圖／經濟日報提供

至於「以舊換新」，汪濤認為，「以舊換新」明年可能再擴充，居民信心提升將進一步提振消費，以舊換新應有一定的空間，明年這方面政策可能會擴圍，也就是今年有人民幣1,500億元，明年也許會到人民幣2,000多億元、3,000億元這樣的規模來繼續拉動消費，但整體消費的動能持續與否，還需看後面政策發力及經濟的可持續性。

汪濤表示，預料到2026年時，大陸房地產拐點（轉折點）或出現，雖近期有些政策推出，但明年可能會有經濟下行的外部壓力，包括出口，若美國加徵關稅等，對大陸經濟和房地產的恢復也會有一定阻力，因此料房市真正回升或要等到2026年上半，銷售可能就是真正見底開始回升。

汪濤強調，明年更重要的或是政策上的發力，目前判斷明年財政赤字將擴大，可能達3.5%至4%。同時，明年超長期特別國債的規模亦會擴大，總體來說政策持續的發力可以支持，一個是基建投資，另外一個是加大民生和社會保障方面的支出。還有房地產相關的政策，包括去庫存，城中村改造這些應該也會加快落實和推進。所以在這樣的政策預期下，一是房地產投資下滑會明顯減緩，另外就是基建投資仍然保持在一個比較強勁的位置。通過一些對居民的間接和直接的支持，使得消費能夠保持有韌性的增長。