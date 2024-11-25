陸與川普打交道寄望馬斯克 緩和美中貿易緊張

經濟日報／ 編譯任中原、記者黃雅慧／綜合報導
川普（右）將借重馬斯克（左）等企業家來與中國大陸打交道。（美聯社）
川普（右）將借重馬斯克（左）等企業家來與中國大陸打交道。（美聯社）

隨著美國總統當選人川普積極籌組「抗中內閣」，明年1月將上任後可能使美中關係進一步升高之際，中國大陸正期望特斯拉執行長馬斯克能擔任美中之間的「傳話人」，從而抵禦美國可能推出的嚴苛政策。就連TikTok行政總裁周受資最近都曾向馬斯克徵詢意見，以了解美國新政府及潛在科技政策的看法。

道瓊社分析，若有人能夠在美中領袖之間穿梭，可能非馬斯克莫屬，他能與川普在海湖莊園共進晚餐，也常炫耀他能開特斯拉進入紫禁城，在上海投資數十億美元，曾表示中國大陸領導人「似乎的確相當關心人民的福祉」，在中國大陸更是「美國夢」及美國科技實力的象徵。

相較下，川普的周遭親信有許多人都是「對中鷹派」，主張對中國大陸實施高關稅，以保護美國的就業。德州州長艾波特更為了響應川普競選時對中國大陸的強硬立場，要求德州政府切斷對中國大陸的投資。

中國大陸擁有一些能向馬斯克提出要求的籌碼，正盛行一種「期望式的思維」，認為川普與馬斯克都是務實的執行長，打算與中國大陸談判。

復旦大學美國研究中心主任吳心伯表示，基於馬斯克在中國大陸的投資、以及與中國領袖的關係，北京當局確實希望他能在川普的第二任政府，扮演具建設性角色。北京全球化智庫總裁王輝耀也表示，川普「有做買賣的本能，想做成生意」，因此川普將借重馬斯克等企業家來與中國大陸打交道。

周受資也在最近幾周主動聯繫結識多年的馬斯克，針對一系列議題上諮詢馬斯克的意見，從新政府到潛在科技政策，但兩人並未討論讓TikTok繼續在美國營運的具體方案。周受資向字節跳動高管通報上述互動時，字節跳動高管對於通過馬斯克搭橋、為TikTok找出路，持謹慎樂觀態度。

不過，期待馬斯克能居中搭橋的構想，卻存在諸多不確定性，問題在於馬斯克是否有意當中間人，以及川普及美國其他閣員是否願意讓馬斯克參與中國大陸政策。此外，若川普決定對中國大陸進口產品課徵高關稅，雙方可能就沒得談了。

北京胡同研究公司創辦合夥人馮楚成表，中國大陸當然想要利用這層關係，但也存在風險；這項關係的價值「主要在於馬斯克是否與川普之間有正向關係，以及能維持多久；川普親信之間的競爭其實非常激烈」。

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