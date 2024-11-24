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港科大頒發榮譽博士！黃仁勳出席校方會談：輝達減低了運算成本數百萬倍

中央社／ 台北24日電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨天獲香港科技大學頒發榮譽博士學位後，出席校方的對談活動。美聯社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨天獲香港科技大學頒發榮譽博士學位後，出席校方的對談活動。美聯社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨天獲香港科技大學頒發榮譽博士學位後，出席校方的對談活動。黃仁勳表示，過去10年輝達最大的貢獻之一是降低了邊際運算成本數百萬倍，令人的行為習慣發生根本性改變。晚上他並與香港財政司司長等人一嘗香港熱炒。

黃仁勳23日出席香港科技大學的榮譽博士頒授儀式，他獲頒發工程學榮譽博士。之後他與香港科技大學校董會主席沈向洋對談。

根據網上影片，黃仁勳依舊以穿黑色皮衣的招牌形象示人，但不同的是，這次他的皮衣背後印有香港科大的英文簡寫，前面印有科大的校徽。沈向洋也穿了同款皮衣。

當兩人談及人工智慧（AI）對電腦運算需求時，黃仁勳表示，過去10年輝達將計算性能提升了百萬倍。輝達的貢獻是降低了邊際運算成本，「在過去的10年裡，我們將運算成本降低了百萬倍。想像一下，在這個世界上，任何你依賴的東西，無論是電力、機票，還是其他任何東西，如果它的成本降低了百萬倍，你的行為習慣會發生根本性的改變」，這也是輝達最大的貢獻之一。

沈向洋笑言，科大的教授們可能稍有不同意見，因為他們用了大量資金購買輝達的GPU。黃仁勳隨即打趣說，「我過去10年已經給了你百萬倍的折扣，從某種意義上來說，現在幾乎是免費的」，台下觀眾都鼓掌。

沈向洋提到，黃仁勳是矽谷內任職時間最長的執行長之一，擔任輝達執行長差不多32年。被問到如何保持著驚人的工作節奏和熱情來管理一間龐大的公司，黃仁勳表示，他從沒有上過任何商業課程，但相信「學習是一件永無止境的事情」。

他又說，「做任何你願意為之奉獻一生的事情，首先要將其視為畢生的事業，而不是一份工作。我把輝達當作我的人生事業，而不是一份普通的工作。」

他又指，作為領導者不需要知道一切，但要對自己的方向充滿信心，但同時也要允許存在不確定性，這讓自己保持開放的心態繼續學習。作為領導者需要展現力量，但這並不表示不能有脆弱的一面。

沈向洋又提到，原來黃仁勳當年追求太太Lori時，曾承諾30歲前會創辦自己的公司。黃仁勳笑說，「這只是搭訕的台詞，我不是認真的。」

黃仁勳說，他讀大學時只有16歲，17歲遇到Lori，他是班中年紀最小的，班上有250名學生，當中只有3位女生。他走上前去對Lori說：「你想看看我的功課？」接著他向Lori承諾：「如果你每週日和我一起做功課，我保證你每科都能得A」，於是他們週都有一次約會。

他說，為了確保Lori最終會嫁給他，20歲的他向Lori說：「到我30歲的時候，我一定會成為一家公司的CEO。」他笑說，當時完全不知道自己在說什麼。

此外，兩人又談到，GPU耗費大量能源，有些預測顯示到2030年全球能源消耗將增長30%。黃仁勳表示，如果全球的能源更多地被用於支持AI工廠，世界會變得更美好。AI的最終目標是可以幫助發現新的科學方法，例如如何將二氧化碳儲存在地下、設計更高效的風力渦輪機、開發儲能材料，或優化太陽能電池板的材料。而且超級計算機可以放在更靠近電網，甚至遠離人口密集區的地方。

黃仁勳又表示，粵港澳大灣區在機電一體化，即機械技術與電子技術融合方面已經非常成熟。日本和德國的傳統機電技術很強大，但AI方面則較落後。

對談結束前黃仁勳以抽獎形式送出輝達的GPU，現場觀眾十分興奮。

此外，據香港財政司司長陳茂波的網誌，23日晚他與黃仁勳及科大高層等人到深水埗吃道地熱炒，並交流對創科發展和人才培育的看法。

據中國媒體鈦媒體此前報導，黃仁勳有望停港數天，目前未知黃仁勳是否會藉由這次機會順路到訪中國大陸。

矽谷 輝達 香港科技大學 黃仁勳

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