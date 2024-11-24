鍾睒睒抨擊網企後…陸公布最新治理網路行動 聚焦平台演算法

中國首富鍾睒睒日前遭網暴後呼籲科技企業公開演算法標準。官方4部門今天公布最新的網路治理行動，將聚焦平台演算法的問題，要求全面公示熱搜榜單算法原理，嚴防一味壓縮配送時間導致各類事故等。

據微信公眾號「網信中國」，中共中央網絡安全和信息化委員會辦公室秘書局等4部門今天發布「清朗·網絡平台算法典型問題治理」專項行動的通知，實施日期自即日起至2025年2月14日。

內容主要聚焦：深入整治「信息繭房」，嚴禁推送高度同質化內容誘導用戶沉迷；提升榜單透明度打擊操縱榜單行為，全面公示熱搜榜單算法原理，健全水軍帳號等違規行為識別技術手段；防範盲目追求利益侵害新就業形態勞動者權益，嚴防一味壓縮配送時間導致事故發生率上升等問題。

此外還包括：嚴禁利用算法實施大數據「殺熟」（熟客反而吃虧），提升優惠促銷透明度，客觀如實說明優惠券領取失敗原因；健全算法機制機理審核、數據安全的管理制度和技術措施。

這份通知稱，相關整治的目標是算法「導向正確」、公平公正、公開透明、自主可控、責任落實等。

農夫山泉近年淪為網路輿論攻擊對象，其創辦人鍾睒睒日前砲轟網路企業，要求社群平台今日頭條、抖音刪除污衊他的言論和圖片，並呼籲科技企業公開演算法標準，「沒有一種標準是不可以公布的，應該公開公布並讓所有使用者來評價其意義」。他還要求抖音母公司字節跳動的創辦人張一鳴道歉。

相關言論一出，在網上引起不少回響。所有的自媒體幾乎都要靠流量吃飯，因此對鍾睒睒的評論感同身受。一些自媒體發文指出，算法技術已經超越對商業實體的界線，掌握了影響群體意識形態的能力，「已經接近一條政治紅線」。也有人指出，平台的能力來自流量，流量需要法治約束。