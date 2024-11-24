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飛往福岡HX640航班疑漏油 香港航空飛機轉降桃機…需在台逗留至少1晚

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
香港航空24日一架由香港飛日本福岡的HX640航班，中途備降桃園國際機場進行檢驗。（圖／截取自FlightAware）
香港航空24日一架由香港飛日本福岡的HX640航班，中途備降桃園國際機場進行檢驗。（圖／截取自FlightAware）

香港航空24日一架由香港飛日本福岡的HX640航班，在飛行途中疑似漏油，備降桃園國際機場進行詳細檢驗。港航表示，機上共13名機組人員及283名乘客全部安全。24日由福岡返港的航班HX641亦因此延誤。

香港電台報導，據指出，受影響人員及乘客需在台灣逗留至少一晚，港航已安排當地交通及酒店。港航表示，24日由福岡返港的航班HX641亦因此延誤，向受影響乘客致歉。

HX640航班早上約10時在香港起飛，原定約日本時間下午2時抵達福岡機場。有機上乘客表示，約11時半有機上廣播，指飛機有故障需轉飛台北，約半小時後降落桃園機場。期間有乘客向機組人員查詢情況時，對方稱飛機漏油需要檢查和維修。

乘客最初只能留在座位，直到下午2時半，機組人員安排乘客攜帶所有個人物品下機，由接駁巴士送往候機大樓並需通過安檢。港航發放新台幣250元的餐券給每名旅客。

香港航空HX640航班由空中巴士A330-300執飛。

桃園機場 航班 香港

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