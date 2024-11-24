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蔡英文訪加拿大 陸使館：反對台獨份子「竄訪」建交國

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
前總統蔡英文23日在加拿大舉行的「哈利法克斯國際安全論壇」，以「馬侃公共服務領袖獎」得主身分發表演說，對此，大陸駐加拿大使館發言人表示堅決反對。（圖／蔡英文辦公室提供）
前總統蔡英文23日在加拿大舉行的「哈利法克斯國際安全論壇」，以「馬侃公共服務領袖獎」得主身分發表演說，對此，大陸駐加拿大使館發言人表示堅決反對。（圖／蔡英文辦公室提供）

前總統蔡英文23日在加拿大「哈利法克斯國際安全論壇」發表演說，大陸駐加拿大使館發言人同日表示，堅決反對任何台獨分子以任何名義「竄訪」大陸的建交國，敦促論壇方充分認清台灣問題的極端重要性和高度敏感性，敦促有關國家切實恪守「一個中國原則」。

大陸駐加使館發言人23日晚間在官網發布「就涉台問題答記者問」，針對蔡英文赴加拿大參加哈利法克斯國際安全論壇，並接受論壇授予「馬侃公共服務領袖獎」，作出回應。

該發言人表示，中方在台灣問題上的立場是一貫的、明確的，堅決反對任何「台獨」分子以任何名義竄訪中國的建交國。敦促有關國家切實恪守「一個中國原則」，尊重大陸主權和領土完整。

該發言人稱，哈利法克斯國際安全論壇「執意」邀請台獨分子參加並為其頒獎，嚴重違反「一個中國原則」。中方對此強烈不滿、堅決反對，敦促哈利法克斯國家安全論壇充分認清台灣問題的極端重要性和高度敏感性，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。

根據中央社報導，哈利法克斯國際安全論壇（Halifax InternationalSecurity Forum）在2021年初宣布，時任總統的蔡英文獲頒「馬侃（John McCain）公共服務領袖獎」；由於總統身分與疫情影響，當時未能親自出席，蔡英文當時代表台灣民眾感謝論壇對台灣民主的認可。

蔡英文23日出席論壇並發表演說，除了感謝主辦機構與國際社會長期對台支持，也宣布明年2月論壇在台北舉行。

台獨 蔡英文 馬侃

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