香港前財政司長：陸企攻海外 面臨新挑戰

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

國際金融論壇（IFF）第21屆全球年會在香港舉辦，IFF副主席、香港前財政司司長梁錦松指出，美國已準備好壓制中國，陸企出海將面臨與以往不同的時代。梁錦松指出，當地市場潛力、與大陸的經貿關係、政府監管氛圍、地理位置和文化接近性等，都是要考慮的因素。

財新網報導，IFF理事、哈薩克前副總理克林姆別托夫在年會上指出，地緣政治可能導致中美貿易關係緊張，給陸企進入美國市場或者歐盟市場帶來較大的調整，但這也將促使陸企與其他亞洲國家產生更多合作機會。

克林姆別托夫特別強調「一帶一路」倡議對大陸企業出海的重要意義。他指出一帶一路不僅促進中亞與歐洲、中國大陸之間經濟聯接，還為可再生能源、資訊技術等多個領域提供平台。

新加坡富敦基金董事總經理、瑞典投資促進署前副署長陳永嵐直言，大陸企業不出海就出局，如果喪失海外擴張市場的動力，無法到海外去尋求新的增長機會，遲早有可能會被邊緣化，因為競爭對手都在出海。

一帶一路 美國 香港

延伸閱讀

金馬61／踩大陸地雷被封殺！婁燁奪「最佳導演」

「川普 2.0」中美較量升級 台灣如何趨吉避凶？史丹佛學者曝這方法

認大陸企業家盲目發展「忽視品質」 于東來：其實一個比一個傻

涉強迫維吾爾族勞動 美國又增約30家陸企列黑名單

相關新聞

長安汽車：車市激爭 80%大陸品牌恐出局

大陸長安汽車總裁王俊表示，大陸71個乘用車品牌僅三家獲利，業界競爭激烈程度遠超大家的認知，預計未來80％以上大陸品牌將面...

港股今年來募資額倍增

企業赴港上市熱情高漲。今年以來，港股IPO募資金額與上年相比出現倍增。數據顯示，截至本月21日，港交所共迎來57家IPO...

香港前財政司長：陸企攻海外 面臨新挑戰

國際金融論壇（IFF）第21屆全球年會在香港舉辦，IFF副主席、香港前財政司司長梁錦松指出，美國已準備好壓制中國，陸企出...

大陸半導體貿易熱度不減 前九月出口增19%

歷經美國一輪又一輪制裁，大陸晶片進出口仍不斷增加。大陸海關總署統計，2024年前九月，大陸積體電路出口增長19.8%。同...

大陸近四年 先進封裝專利數冠全球

在後摩爾時代（after Moore’s law），提升半導體效能的途徑，主要為製程微縮、先進封裝和新材料開發三大方向。...

陸製造業PMI 估擴張

大陸國家統計局將於30日公布11月製造業採購經理指數（PMI）。中華經濟研究院第一研究所助理研究員王國臣表示，由於美國總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。