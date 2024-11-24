香港前財政司長：陸企攻海外 面臨新挑戰

國際金融論壇（IFF）第21屆全球年會在香港舉辦，IFF副主席、香港前財政司司長梁錦松指出，美國已準備好壓制中國，陸企出海將面臨與以往不同的時代。梁錦松指出，當地市場潛力、與大陸的經貿關係、政府監管氛圍、地理位置和文化接近性等，都是要考慮的因素。

財新網報導，IFF理事、哈薩克前副總理克林姆別托夫在年會上指出，地緣政治可能導致中美貿易關係緊張，給陸企進入美國市場或者歐盟市場帶來較大的調整，但這也將促使陸企與其他亞洲國家產生更多合作機會。

克林姆別托夫特別強調「一帶一路」倡議對大陸企業出海的重要意義。他指出一帶一路不僅促進中亞與歐洲、中國大陸之間經濟聯接，還為可再生能源、資訊技術等多個領域提供平台。

新加坡富敦基金董事總經理、瑞典投資促進署前副署長陳永嵐直言，大陸企業不出海就出局，如果喪失海外擴張市場的動力，無法到海外去尋求新的增長機會，遲早有可能會被邊緣化，因為競爭對手都在出海。