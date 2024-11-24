大陸半導體貿易熱度不減 前九月出口增19%

歷經美國一輪又一輪制裁，大陸晶片進出口仍不斷增加。大陸海關總署統計，2024年前九月，大陸積體電路出口增長19.8%。同期，積體電路進口值增長11.4%。專家認為，主因是全球半導體今年轉正，以及美國對大陸進口關稅明年即將提升至50%。

台經院產經資料庫總監劉佩真解讀，大陸前九月出口是成長，是跟全球的半導體的大環境有關。去年全球都在去庫存，加上去年全球需求的衰退，終端應用市場出貨量都是負的，「今年都有轉正，所以帶動對外出口。」

針對大陸出口前五名國別占比，劉佩真進一步解讀，第一個是轉口貿易的香港，前九月有42%；其次是南韓的12%，主要是南韓在大陸的記憶體生產基地，製造完再銷回南韓去。第三到五名是台灣、越南、馬來西亞，分別占比11%、9.7%、5.8%，「東南亞主要是在做末端的封裝。」

圖／經濟日報提供

但同時間大陸進口也是增加，劉佩真認為，主要反映可能有一些晶片即將要被禁止、進口關稅提升，因此大陸今年前九月會進口的比較多。

美國對大陸的半導體管制越來越嚴格， 2024年9月美國強化量子及半導體製造相關領域的出口限制，並計畫於2025年對大陸半導體進口關稅提升至50%。此外，美國也要求荷蘭的ASML增加出口限制，甚至也要求日本和南韓加強限制，顯示美中對抗仍在延續。

前台積電研發處長、現任台灣大學客座教授楊光磊指出，美國制裁大陸的力道和範圍越來越強，一定會把大陸的半導體，逼成一個極為內需的市場，「大陸也沒有選擇，我把它稱之為『逼上梁山』。」楊光磊認為，大陸仍是半導體主要下游應用市場，因為手機製造、PC製造都在大陸，「所以大陸做晶片，然後給自己的製造商來使用，利用內需市場來支持自主供應鏈。」

資策會產業情報所所長洪春暉也表示，大陸利用內需市場來支持自主供應鏈，這在通訊、電動車、AI及量子技術等領域尤其明顯。「對台灣而言，如何在既有的半導體基礎上進一步提高產業競爭力，是我們需要深入思考的問題。」

美國持續封鎖大陸半導體先進製程發展下，外媒日前點名，加密貨幣挖礦設備商比特大陸（Bitmain）旗下的晶片開發商算能科技，疑似就是白手套，將台積電先進製程晶片轉供華為，引起各方關注。劉佩真指出，從這次華為的白手套的事件可看得出來，在先進製程良率是偏低，不具有商業營運的運作，所以得要從其他管道去取得台積電晶片。

劉佩真提到，這也反映大陸要朝自主可控的先進製程現在備受卡關，進展相對的緩慢，「更何況英特爾跟三星已經沒辦法超越台積電，大陸要想在先進製程趕上台積電，也是非常的難。」