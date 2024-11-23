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微信新增14天自動清理功能 大幅減輕手機儲存壓力

中央社／ 台北23日電
蘋果據悉已批准騰訊這周提交的微信更新。圖／路透
蘋果據悉已批准騰訊這周提交的微信更新。圖／路透

通訊軟體微信（WeChat）正在中國區測試一項自動清理新功能，用戶可選擇14天後自動清理圖片、影片，只保留低畫質壓縮版。此舉有助於大幅減輕手機儲存壓力。

據中國經濟網報導，微信近日發布8.0.54版本更新，其中「原圖、原視頻（影片）14天自動清理」功能成為關注的焦點。這項更新或有助於大幅減輕手機記憶體壓力。

報導指出，新功能允許用戶在微信中查看和保存圖片、影片的時間限制為14天。超過這一期限後，微信將自動清理這些高畫質檔，僅保留低畫質的壓縮版本。

微信用戶仍然可以在聊天記錄中查看壓縮後的圖片和影片，而原圖和原影片則被刪除或壓縮到更小的體積。例如，一個97.4MB的影片在14天後將壓縮至約3MB，壓縮比例高達97%。

不過目前「原圖、原視頻14天自動清理」功能仍處於灰盒測試階段，僅部分中國用戶可以體驗到這一新功能。因此，仍有不少用戶表示希望能更廣泛地推廣這一功能，或者建議微信加入雲儲存選項，將原圖和原影片儲存在雲端，以減少手機儲存壓力。

據快科技，中國大陸網友今天對微信推出的新功能紛紛按讚，認為可以釋放手機空間，很懂大家痛點。

有網友指出，常用的App，大到短影音、電商、支付、生活、社區、音樂、地圖軟體，小到修圖、工具軟體，空間占用從數G到高達百G的App比比皆是。在這種情況下，使用者不得不選擇空間更大的512GB、1TB版本手機。

至截稿，微信尚未在中國大陸以外區域測試這項新功能。

影片 微信

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