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「機械人時代將來臨」黃仁勳獲香港科大榮譽博士 稱：AI是最重要技術

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳獲香港科技大學頒授工程學榮譽博士。圖／美聯社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳獲香港科技大學頒授工程學榮譽博士。圖／美聯社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳23日獲香港科技大學頒授工程學榮譽博士，他在致詞時表示，輝達在創造第一個GPU的25年後，重新發明運算並引發新的工業革命，「一個行業正在被重塑，新的行業正被創造。」他也表示，人工智慧（AI）開啟一個新的運算時代，將影響每個科學領域及每個行業。AI無疑是這個時代最重要的技術，而且可能是有史以來最重要的技術。

香港經濟日報報導，黃仁勳在致詞時表示，AI正在徹底改變科學，人工智慧和機器學習已經融入幾乎每個科學領域，AI正以不同方法協助社會，包括以令人難以置信的規模分析數據、加速模擬、即時控制實驗、建立預測模型，從而徹底改變從藥物發現、基因組學以致氣候科學等領域。

黃仁勳指出，利用AI，大家得以建構過去難以想像的規模研究物理系統，而且其帶來的變革性影響已得到認可，但目前僅處於初始階段。全球企業都爭取利用AI加速創新並提高生產力，相信很快便會看到企業讓AI代理與不同團隊一起工作，涵蓋市場推廣、銷售、供應鏈、晶片設計和軟件開發等。

黃仁勳續指，由於物理AI的新突破，機械人的投資正迅速增加，正如認知智慧、基礎模型快速快展一樣，物理智慧的基礎模型快速發展，相信機械人時代即將來臨，AI正在改變每個行業，一個像發電廠一樣生產和產生AI的新行業將會出現。

據第一財經報導，黃仁勳也在致辭時談及與大陸的關係。他表示輝達25年前到大陸，於香港、上海浦東、北京、深圳的研究中心已經有很多香港科技大學校友、長期工作夥伴參與建設輝達的事業，並幫助建立大陸科技生態，「從一開始，我們就有幸見證中國令人驚嘆的科技產業的形成。」

黃仁勳今年1月曾到中國看望北京、上海、深圳辦公室的員工並參加公司年會。此次除了參加香港科技大學學位頒授典禮，他在大陸可能還有其他安排。美國國家工程院外籍院士沈向洋22日透露黃仁勳參加香港科技大學學位頒授典禮的安排，並表示他準備現在與黃仁勳探討一些關於技術、領導力和創業的事，特別是關於算力增長的展望。

輝達 香港科技大學 黃仁勳

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