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黃仁勳現身香港獲頒科大榮譽博士 稱「AI將重設世界」

中央社／ 台北23日電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天獲香港科技大學頒授工程學榮譽博士。圖／美聯社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天獲香港科技大學頒授工程學榮譽博士。圖／美聯社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天獲香港科技大學頒授工程學榮譽博士。黃仁勳在致詞時表示，人工智慧（AI）可能是有史以來最重要的技術，機械人時代即將來臨，整個世界都將被重設。

綜合多家港媒報導，香港科技大學今天舉行學位頒授典禮2024，並於典禮上向4位傑出領袖頒授榮譽博士，黃仁勳是其中之一。

其他獲頒的傑出人物為：國際影星梁朝偉因其在電影藝術上的卓越成就與國際影響力，榮膺人文學榮譽博士；2013年諾貝爾化學獎得主之一的李維特（Michael Levitt）、美國數學家芒福德（David Mumford）獲頒理學榮譽博士學位。

黃仁勳在接受學位後發表一段簡短演說，他感謝香港科大的肯定，也表示羨慕這個時代的畢業生，希望自身也能在這個時代開啟事業，因為現階段的一切都在改變、重設，在AI的世代將會迎來革新。

黃仁勳在接受記者採訪時，被問及美國總統當選人川普（Donald Trump）進一步加強對中國先進計算半導體技術出口管制的可能性有多大，以及這將如何影響全球合作的努力，他表示，開放科學和全球合作，數學和科學的合作，已經存在了很長一段時間，它是社會進步的基礎，科學進步將繼續下去。

黃仁勳說，「我不知道新政府上場後會發生甚麼事，但就算有任何事，我們會即時作出平衡，切合法律和政策，繼續推進科技發展和服務環球客戶，我們會繼續這樣做，我們能夠做到，沒問題。」

對於中美之間的貿易問題對AI發展的影響，黃仁勳表示，人工智慧的進步是全球性的，開放的科學和開放的研究是人工智慧發展的基礎。

他說，「我完全相信這種情況會繼續下去，我認為未來不會有任何事情會阻止這種情況。開放科學和開放研究是基礎。」

黃仁勳還提到輝達在中國的發展情況。

他表示，目前企業在中國已經發展超過25年了。「我們在上海、深圳、北京和香港有4個令人驚嘆的設計中心。我們在中國有幾千名工程師，他們為今天的成果做出了巨大貢獻，為中國的技術進步做出了巨大貢獻。在過去的25年裏，有幸看到中國的技術是如何發展的。」

根據陸媒鈦媒體21日報導，黃仁勳此行有望在香港停留數天。這也是黃仁勳相隔數年後首次以公開方式到訪中國。

美國 香港科技大學 黃仁勳

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