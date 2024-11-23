黃奇帆談人民幣國際化 要與中國在世界經濟比重相當
中國復旦大學特聘教授、前重慶市長黃奇帆22日在國際金融論壇第21屆全球年會上表示，人民幣國際化進展仍有很大空間，有大量工作要做。未來人民幣國際化至少要實現與歐元、英鎊、日圓相當的地位，與中國在世界經濟中的比重相當。
據第一財經報導，黃奇帆在年會上表示，要繼續推動中國跨境貿易以人民幣計價、結算，預估人民幣在全球支付結算中的比重每年會增加1個百分點，到2035年中國人民幣在支付結算中的比重將達到17%左右。
黃奇帆指出，未來中國將是外資青睞的目的地之一，在這個過程中，外資進入中國，可以是外幣，也可以是人民幣。外資以人民幣進入，可以成為人民幣的回流機制。
他認為，隨著中國企業走出去，對外投資也可以用人民幣作為主要幣種，帶動人民幣走出去。「這樣一來一去，形成人民幣雙向循環的良性機制」。
報導指出，中國是世界第二大經濟體，2023年GDP占全球比重達到17%。「人民幣國際化報告2024」顯示，2023年人民幣國際化指數季度平均值為6.27，而美元、歐元的國際化指數分別為51.52、25.03，相比之下有不小差距。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言