香港前財政司長：美國已準備好壓制中國

國際金融論壇（IFF）第21屆全球年會22日在香港舉辦，IFF副主席、香港前財政司司長、南豐集團行政總裁梁錦松指出，美國已準備好壓制中國，陸企出海將面臨與以往不同的時代。梁錦松指出，當地的市場潛力、與大陸的經貿關係、政府監管氛圍、地理位置和文化接近性等方面，都是必須考慮的因素。

財新報導，IFF理事、哈薩克前副總理克林姆別托夫在年會上指出，地緣政治可能導致中美貿易關係緊張，給陸企進入美國市場或者歐盟市場帶來較大的調整，但這也將促使陸企與其他亞洲國家產生更多合作機會。

克林姆別托夫特別強調「一帶一路」倡議對大陸企業出海的重要意義，他指出，一帶一路不僅促進中亞與歐洲、中國大陸之間的經濟聯接，還為可再生能源、資訊技術和人工智慧等多個領域的合作提供平台。

新加坡富敦基金董事總經理、瑞典投資促進署前副署長陳永嵐直言，大陸企業不出海就出局，如果喪失海外擴張市場的動力，無法到海外去尋求新的增長機會，遲早有可能會被邊緣化，因為競爭對手都在出海。

不過許多大陸企業出現在同一個海外市場時，內卷競爭也會在當地出現，像是許多陸企在東南亞國家生產太陽能電池和組件，導致當地產品價格競爭激烈。陳永嵐認為，大陸企業出海時，應當在自身獲取良好利潤、整個產業鏈實現有序互動的同時，對當地市場帶來正向的商業秩序。

國際金融論壇（IFF）是由中國大陸、美國、英國、加拿大、日本、韓國、菲律賓、以色列、巴基斯坦、墨西哥、巴西、義大利、葡萄牙、澳洲、紐西蘭和埃及等20多個國家和地區，以及聯合國、歐盟、世界銀行、國際貨幣基金組織等相關國際組織的全球領導人與成員代表共同發起成立，是全球金融領域高級別常設對話、交流、合作和研究機構，2003年10月於北京創立。