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禁令擴大？傳美將收緊對陸半導體出口 波及200家大陸晶片商
美國商會向會員發出的電郵稱，華府下周起將公布擴大針對大陸企業的出口限制，多達200家大陸晶片公司將受到影響，涉及範圍包括寬頻記憶晶片及與人工智慧（AI）相關的產品。
路透報導，美國商會21日向會員發出電郵，表示美國商務部最快下周四（28日）感恩節前公布新的出口限制措施，可能多達200家大陸晶片企業在進口美國貨品時受到限制。
電子郵件還提到，另一套限制向大陸出口高頻寬記憶體晶片的規則，預計將於下個月公布。了解此事的消息人士，監管措施可能包括限制向大陸出口晶片製造工具。
由於擔心這些技術可能被用來增強大陸的軍事力量，拜登政府對大陸實施了一系列出口管制，目的在阻止大陸技術進步。
這項訊息如果準確的話，代表拜登政府正在努力推進進一步打擊大陸獲取半導體的計劃，即使美國總統當選人川普即將在1月開始第二任期。
了解此事的消息人士稱，川普第一輪監管措施可能包括限制向大陸出口晶片製造工具。
美國總統拜登於2022年8月簽署眾所矚目的美國晶片法案（CHIPS Act），主要是希望讓晶圓大廠落腳美國，並擴大美國本土製造晶圓的產能。同年10月，拜登政府實施更全面的限制措施，禁止將使用美國設備和技術製造的高晶晶片出口給大陸，這些舉動重創了大陸的高階半導體產業。
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