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陸進口電動車加徵關稅 中歐接近達成協議

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
路透報導，關於歐盟向大陸進口電動汽車徵收關稅一事，布魯塞爾和北京正在接近達成協議。圖為大陸比亞迪汽車新車展。（美聯社）
路透報導，關於歐盟向大陸進口電動汽車徵收關稅一事，布魯塞爾和北京正在接近達成協議。圖為大陸比亞迪汽車新車展。（美聯社）

路透報導，歐洲議會貿易委員會主席朗格（Bernd Lange）在接受德國新聞台N-tv採訪時表示，關於歐盟向大陸進口電動汽車徵收關稅問題一事，布魯塞爾和北京正在接近達成協議。

朗格表示，雙方即將達成協議，中國大陸可以承諾以最低價格在歐盟提供電動汽車，但沒有詳細說明。他在接受訪問時表示，這將消除透過不公平補貼扭曲競爭，這也是當初歐盟要引入關稅的原因。

歐盟在今年10月初投票通過對大陸電動車加徵高額反補貼關稅，歐盟委員會並在10月29日進一步宣布該項為期五年的額外關稅措施已獲得批准，並於30日正式生效。中國商會當時對歐盟表示，對歐盟的「保護主義」和「武導性」措施深感失望。

路透10月初報導，大陸政府曾提出進口大陸製電動車最低售價3萬歐元的提議，北京希望透過最低售價替代方案以避免歐盟對大陸電動車徵收額外關稅，不過當時歐盟拒絕了。當時歐盟回應，拒絕提議的原因不僅在於大陸汽車製造商所訂的價格，也在於大陸車商生產這些汽車時所獲得的補貼。

雙方的磋商也並未因投票結果確定而停止，當時彭博引述消息人士說法指出，歐盟在加徵關稅案投票通過後，決定派遣官員前往北京舉行更多會談，目的是要找到對大陸電動汽車徵收關稅的替代方案。

中歐技術團隊並在11月2日至7日在北京進行5輪磋商，就歐盟對大陸電動汽車反補貼案價格承諾方案的具體內容進行深入交流。央視資深記者在16日披露，中歐雙方已經達成了「技術性共識」，尤其在價格承諾框架和協議執行機制方面取得共識。

北京 歐盟 電動汽車

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