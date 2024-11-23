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陸國務院常會：加大政策支持力度，壯大工業互聯網平台體系

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸國務院總理李強。記者謝守真／攝影
大陸國務院總理李強。記者謝守真／攝影

據新華社，大陸國務院總理李強11月22日主持召開國務院常務會議，研究推動平台經濟健康發展有關工作，會議指出，發展平台經濟攸關內需、穩就業、惠民生，攸關賦能實體經濟、發展新質生產力。進一步加強對平台經濟健康發展的統籌指導，加大政策支持力度，壯大工業互聯網平台體系，支持消費互聯網平台企業挖掘市場潛力。

報導稱，會議指出，要強化平台經濟領域數據要素供給，促進數據依法有序跨境流動，增強平台經濟領域政策與宏觀政策取向一致性。要規範市場競爭秩序，健全常態化監管制度，推動平台企業規範經營、有序競爭、提升質量，促進各方主體互利共贏。要實際保障消費者及勞工合法權益，健全線上消費投訴公示、消費後評價等制度，指導平台企業依法規範用工，更好發揮平台經濟對促進就業的重要作用。

國常會還討論《中華人民共和國危險化學品安全法（草案）》，審議通過《國務院關於修改和廢止部分行政法規的決定（草案）》。會議原則通過《中華人民共和國危險化學品安全法（草案）》，決定將草案提請全國人大常委會審議。

會議指出，要隨時繃緊危化品安全這根弦，堅持人民至上、生命至上，堅持安全第一、預防為主、綜合治理，建構安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，加強生產、儲存、使用、經營、運輸等全過程的安全管理。要強化企業主體責任，落實政府監管責任，加強跨部門、跨區域聯合執法，堅決防範遏制重特大事故發生。要強化危化品安全源頭治理，提升從業人員專業技能，以大規模設備更新政策，加速推動化工老舊裝置淘汰退出和更新改造，最大限度降低安全風險。

會議決定，對《醫療器材監督管理條例》等21部行政法規的部分條款予以修改，對《關於愛國衛生運動委員會及其辦事機構若干問題的規定》等4部行政法規予以廢止。

全國人大 實體經濟 李強

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