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應對川普關稅戰 陸商務部：有能力抵禦外部衝擊
美國總統當選人川普曾聲稱對中國大陸加徵百分之六十關稅。中國商務部廿二日強調，有能力化解和抵禦外部衝擊的影響。
中國商務部國貿談判代表兼副部長王受文廿二日在國務院政策吹風會中，回應川普揚言課高關稅事。他說，中國經濟已表現出很強韌性，並正構建雙循環格局。他還說，今年前十個月中國外貿進出口總值卅六兆人民幣，年增百分之五點二，惟自八月以來增速放緩。
王受文意有所指表示，歷史表明有「一個國家」對中國加徵關稅，並未解決它本身存在的貿易逆差，反而推高「這個國家」從中國及其他國家進口產品的價格。這是由於關稅是進口國消費者和最終用戶支付，也導致通膨。
王受文重申，中國願本著相互尊重、和平共處和合作共贏原則，與美方推動雙邊經貿關係行穩致遠，「也會堅定維護主權、安全和發展利益」。
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