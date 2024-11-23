回應加徵至60%威脅 陸願與美方協調關稅

美國總統當選人川普擬對中國大陸商品加徵60%關稅，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文昨（22）日強調，「有能力化解和抵禦外部衝擊帶來的影響」，並指一些國家對大陸加徵關稅並沒有解決貿易逆差，大陸願意與美方開展積極對話、管控分歧，並堅定維護自身利益。

大陸國務院新聞辦公室昨舉行「促進外貿穩定成長的相關政策措施」為題的記者會，包括商務部、中國人民銀行（大陸央行）等代表公開回應川普擬對陸課徵高關稅的影響及對策。

王受文以不點名方式強調，歷史表明「一個國家」對大陸加徵關稅並沒有解決自身存在的貿易逆差問題，反推高從大陸及其他國家進口產品的價格。因為最終關稅是由進口國消費者和最終用戶支付，且物價上漲導致通貨膨脹。

他表示，大陸和美國是世界上最大的兩個經濟體，有很強互補性，如果能夠在經貿關係保持一個穩定的、健康的、可持續的發展態勢，有利雙方與世界人民。

王受文還指，大陸願意本著相互尊重、和平共處、合作共贏原則，與美方積極對話，管控分歧，推動雙邊經貿關係行穩致遠，同時「也會堅定維護自身主權、安全和發展利益」。

針對人民幣貶值是否有利出口？人行國際司負責人劉曄表示，人民幣匯率廣受關注，人行基本判斷是，人民幣匯率將在合理均衡水準保持基本穩定，主要是受到中國國際收支平穩、外匯交易者更加成熟、交易行為更理性，市場韌性顯著增強，近期推出一攬子宏觀政策明顯改善市場預期，人民幣匯率基本保持穩定根本支撐。劉曄並稱，匯率影響因素是多元的，例如經濟成長、貨幣政策、金融市場、地緣政治、風險事件等。

受各國經濟情勢走勢分化、地緣政治變化、國際金融市場波動等各種因素影響。她表示，人民銀行的主要工作是繼續堅持市場在匯率形成中的決定性作用，保持匯率彈性，同時強化預期引導，防止外匯市場形成單邊一致性預期並自我實現，堅決防範匯率超調風險。