華為折疊機銷量 蟬聯第一

曾經連續三年坐上大陸首富的農夫山泉董事長鍾睒睒，平時很少露面，他日前在江西贛州出席活動時表示，自己永遠不會做直播帶貨，更不認同參與帶貨的企業家。他為何大罵拼多多與直播帶貨業，其中有何故事？

2024-11-23 01:34