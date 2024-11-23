聽新聞
0:00 / 0:00

華為折疊機銷量 蟬聯第一

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

市場調研機構CINNO Research最新報告顯示，2024年第3季，大陸市場折疊手機銷量達354萬支，年增79%、季增35%，市場滲透率攀升至4.1%，與去年同期相比接近倍增。

其中，華為單季銷量約112萬支，年增97%，衛冕大陸折疊手機市場銷量第一名。在人民幣1萬元以上的高端折疊手機市場中，華為第3季市占高達85％。

值得注意的是，第3季折疊手機AI技術滲透率達57%，與去年同期相比大幅上升52個百分點，與前季相比上升15個百分點。該技術讓折疊手機變得更加智慧高效，在未來有望成為折疊手機的標準配備功能。

根據報告顯示，大陸折疊手機今年前三季累計銷量高達852萬支，年增101%，市場滲透率攀升至4.1%，較去年同期的2.2%提升1.9個百分點，滲透率也接近倍增。

市場調查機構IDC預估，2024年全球折疊手機出貨量年增22%，是所有智慧手機出貨量增長率（5.8%）的三倍多。

該機構強調，大陸在改變可折疊手機競爭格局方面發揮關鍵作用，作為全球最大可折疊手機市場，大陸今年前三季占全球可折疊手機出貨量的46%。

人民幣 格局 高端

延伸閱讀

美中差距擴大！史丹佛大學AI創新排行榜 美國勝大陸拔頭籌

風向又變了？大陸考研報名人數驟降50萬 跌破400萬大關

路透：華為2025年大規模生產AI晶片 但良率僅約20%

華為量產AI晶片 有變數

相關新聞

陸廠高端手機 槓蘋果、三星 小米、OPPO等看準市場回暖良機

在全球智慧手機市場回暖，高端手機市場增長強勁背景下，大陸品牌正把握這絕佳機遇，掀起第二波全球擴張浪潮，且目標直指高端市場...

應對川普關稅戰 陸商務部：有能力抵禦外部衝擊

美國總統當選人川普曾聲稱對中國大陸加徵百分之六十關稅。中國商務部廿二日強調，有能力化解和抵禦外部衝擊的影響。

拼多多Q3淨利不如預期 全球化業務面臨挑戰

大陸電商拼多多發布2024年第3季財報，單季營收人民幣993.54億元，年增44%，淨利人民幣249.80億元，年增61...

美ITC初步裁決 京東方侵犯三星OLED專利

美國國際貿易委員會（ITC）初步裁決，大陸面板大廠京東方侵犯三星顯示（Samsung Display）的三項OLED...

華為折疊機銷量 蟬聯第一

市場調研機構CINNO Research最新報告顯示，2024年第3季，大陸市場折疊手機銷量達354萬支，年增79%、季...

農夫山泉董事長鍾睒睒為何大罵拼多多與直播帶貨？

曾經連續三年坐上大陸首富的農夫山泉董事長鍾睒睒，平時很少露面，他日前在江西贛州出席活動時表示，自己永遠不會做直播帶貨，更不認同參與帶貨的企業家。他為何大罵拼多多與直播帶貨業，其中有何故事？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。