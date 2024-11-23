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美ITC初步裁決 京東方侵犯三星OLED專利

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

美國國際貿易委員會（ITC）初步裁決，大陸面板大廠京東方侵犯三星顯示（Samsung Display）的三項OLED技術專利，但三星顯示要求美國禁售京東方相關侵權產品卻被ITC拒絕。

ITC最終的裁決將會在明年3月做出，而這將會影響到將採用京東方OLED螢幕的蘋果iPhone SE 4的發布。

韓國媒體The Elec報導，三星顯示於2022年12月向ITC提起針對17家美國進口商和批發商的有機發光二極體（OLED）專利侵權調查案。隨後，京東方於2023年3月被列為該案的被告。

報導稱，美國進口商和批發商被認定侵犯三星顯示的四項專利，京東方則侵權了三項專利。因為，這些美國進口商和批發商進口和銷售的OLED，除了來自京東方之外，還有來自其他中國大陸OLED面板廠商。

ITC雖初步認定京東方侵犯三星顯示三項專利，但並接受三星顯示關於「禁止向美國進口和銷售專利侵權產品」申請。ITC認為，這「對美國的行業沒有影響。」

傳京東方已擊敗三星，成蘋果 iPhone SE 4 OLED面板主要供應商，因蘋果試圖以每片OLED面板25美元的價格採購，由於三星無法接受這個價格，因此讓京東方成為直接的替代供應商。

但是如果京東方最終被判斷侵權三星Display的專利，而京東方將供應蘋果 iPhone SE 4 的OLED面板也涉及相關專利，那麼可能將導致蘋果推遲 iPhone SE 4 的發布，甚至可能需要考慮更換供應商。

專利 美國

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