籌畫購買雲英谷科技控制權 匯頂科技25日起停牌

11月上旬剛剝離完虧損的德國系統級晶片設計公司DCT資產，大陸指紋辨識晶片龍頭匯頂科技22日晚間公告，宣布擬收購華為等知名公司參投的雲英谷科技控制權。公司股票將自25日開市起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

中國基金報報導，匯頂科技公告指出，公司正籌畫以發行股份及支付現金的方式，購買雲英谷的控制權，同時公司擬發行股份募集配套資金。

本次交易的主要交易對方為顧晶、深圳翼勢一號企業管理中心（有限合夥）、深圳市翼升一號企業管理中心（有限合夥）及深圳翼升二號企業管理中心 （有限合夥）。

雲英谷是一家以顯示技術研發為核心，專業從事OLED顯示驅動晶片設計企業，主要產品包括AMOLED顯示驅動晶片及Micro OLED矽基顯示驅動背板晶片。

CINNO Research數據顯示，在手機AMOLED顯示驅動晶片領域，2023年雲英谷總體AMOLED顯示驅動晶片銷量在全球範圍內排名第五，在大陸供應商中排名第一。

目前，雲英谷已完成多輪融資，投資方包括華為、小米、高通、京東方等。2023年1月，證監會披露中金公司關於雲英谷的IPO輔導備案報告。

2024年9月，雲英谷又宣布，近期完成新一輪增資。增資完成後，公司擁有超過人民幣10億元的資本儲備，以應對業績的快速增長及行業週期。雲英穀預計，2024年公司給品牌手機出貨OLED驅動晶片將達5,500萬至6,000萬顆。

匯頂科技曾是5倍大牛股，但2020年至2022年，淨利潤持續下滑，2022年甚至虧損。不過2023年以來業績持續回升。

2024年前三季，匯頂科技營收人民幣32.23億元，年增0.82%；淨利潤為4.48億元，年增3499.3%。

匯頂科技曾在5日公告，根據公司戰略發展規劃和業務佈局調整，公司全資子公司匯頂香港擬將持有的全資公司DCT100%股權轉讓，初始交易價格為4,250萬歐元。

公開資料顯示，DCT成立於2009年10月，註冊地位於德國。2020年8月，匯頂香港以3,950萬歐元的現金對價，收購DCT資產組100%股權。

2024年前三季度，DCT資產組營收為1,019萬歐元，虧損130萬歐元。2023年，DCT資產組營收為1,882萬歐元，虧損236萬歐元。