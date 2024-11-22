小米首款純電SUV曝光！神似法拉利FUV Purosangue 明年Q1上市

小米首款純電SUV的上市準備，正緊鑼密鼓地進行。小米汽車內部人士透露，「小米第二款車型計畫於明年2、3月上市。」此外小米首款純電SUV代號為MX11，結合已曝光的諜照和效果圖來看，新車延續運動設計風格，車身造型輪廓與法拉利首款FUV Purosangue神似。

快科技報導，另一位小米汽車的消息人士表示，小米第二款新車的上市安排，將與先前SU7上市節奏一致，而SU7上市時間恰好是2024年3月28日。

這與小米集團董事長雷軍，先前透露的「小米SU7 Ultra量產版將於2025年3月發布」的信息，在時間上不謀而合。

IT之家報導，小米 SUV 路試諜照最近已多次曝光，儘管整車依舊被偽裝包裹得嚴嚴實實的，但仍能看得出部分細節，尾燈延續了小米 SU7 同款「土星環」樣式設計，車身較為低，車頭較為修長。

小米汽車的第二款車型是一款純電 SUV，代號為 MX11，與小米 SU7 共享平台及部分零部件，但在設計上更具獨特性，車身側面線條流暢。

小米SU7的一些經典元素都將延續到小米SUV，例如米字型前大燈、貫穿式尾燈、無框車門和半隱藏式門把手等。

另外，和小米SU7類似，小米SUV低配版不配雷射雷達，用來拉低購入門檻，中高配標配，支持城區智駕。

定價方面自然最值得關注。如果雷軍繼續延續小米SU7的定價策略，起步人民幣21.59萬元，低於Model 3，那麼這款車的價格也將低於特斯拉Model Y 人民幣24.99萬元到35.49萬元的售價，也就是起步價不會超過人民幣25萬元（新台幣113萬元）。

隨著小米SU7已經提前完成10萬輛新車的下線，為小米SUV的上市鋪平了道路，預期小米SUV的市場銷量只高不低。

先前，長城汽車董事長魏建軍，談到了小米即將推出的第二款車型時表示，小米即將推出的SUV的經營狀況，可能會比轎車更好。