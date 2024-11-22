叫陣特斯拉Model Y 小米純電SUV傳2025年首季上市

小米第二款純電動SUV據傳將於明年首季上市。陸媒財經雜誌引述小米汽車內部人士透露，新車擬於明年2至3月上市，與小米董事長雷軍此前說的，小米SU7 Ultra量產版將於明年3月正式發布的時間點吻合。

小米在港股的股價今早破頂，高見29.85元，升近6%。

財經雜誌報導，小米第二款車型為純電SUV，內部代號為MX11。外觀上採用溜背式轎跑SUV設計，尾燈沿用與SU7相似的土星環設計。

小米SUV將於小米SU7共享平台和部分零部件。並且售價、定位將成為特斯拉（Tesla）Model Y的直接競爭對手。

另一名接近小米汽車的消息人士表示，第二款新車的上市安排規劃，將與此前SU7的上市節奏一致。