快訊

12強賽／超強！中華隊8：2輾壓美國 晉級機會從鬼門關走回來

清大證實有意願整併中華大學！校長曝「這是好的機會」

12強賽／教頭曾豪駒也玩脆！東京發早安文引1.3萬讚 網：你火了

路透：華為2025年大規模生產AI晶片 但良率僅約20%

中央社／ 台北22日電
路透報導，華為計畫明年首季大規模生產AI晶片昇騰910C，但在缺乏先進的曝光機下，晶片的良率限制在20%左右。路透
路透報導，華為計畫明年首季大規模生產AI晶片昇騰910C，但在缺乏先進的曝光機下，晶片的良率限制在20%左右。路透

中國為突破美國對其限制出口先進晶片及半導體設備，近年來加強自主研發。路透社報導，華為計劃明年首季大規模生產AI晶片昇騰910C，但在缺乏先進的曝光機下，晶片的良率限制在20%左右。

路透社21日報導，華為是美中貿易及國家安全競爭的中心，美國對華為等中國公司實施高科技出口限制，指相關公司的科技發展對美國國家安全構成威脅。中國否認相關指控，並加強自主研發半導體。

華為計劃明年首季大規模生產其最先進的人工智慧（AI）晶片昇騰910C（Ascend 910C），這晶片被視為是與另一間AI晶片大廠輝達（NVIDIA）競爭。華為並已將昇騰910C晶片的樣品給予一些科技公司，及開始接受訂單。

但報導引述消息人士表示，華為的910C晶片是中芯國際（SMIC）以「N+2」的製程技術生產，但由於缺乏先進的曝光機設備，該晶片良率達20%左右，而先進晶片要取得客觀的商業收益，良率必須超過70%以上。

所謂良率是指能生產出功能齊全的晶片的比例。

華為目前最先進的晶片是中芯國際生產的910B，良率也只有50%左右，這迫使華為大幅削減生產目標，並推遲出貨時間。

報導表示，TikTok的中國母公司字節跳動今年訂購了超過10萬個910B晶片，但截至7月獲得供貨不到3萬個，不能滿足字節跳動的需求。其他科技公司也對類似問題有抱怨。

報導表示，華為明白短時間內無法解決曝光機短缺的問題，所以晶片會優先考慮政府和企業的戰略性訂單。

美國由2020年起禁止中國獲得荷蘭製造商艾司摩爾（ASML）的極紫外光（EUV）技術，該技術用於製造世界最先進的處理器。去年在美國政府的新出口限制下，艾司摩爾停止向中國提供深紫外光（DUV）曝光機。

中芯 半導體 美國

延伸閱讀

華為量產AI晶片 有變數

艾司摩爾長線展望…樂觀

不讓台積專美 SK海力士也考慮採用ASML的High NA EUV設備

晶片巨企「用腳投票」高通、AMD、ASML齊聚進博會

相關新聞

德州州長下令德州各機構斷絕與中國的投資關係 禁止任何新的投資

據美國德州州長辦公室網站消息，德州州長艾伯特致函給德州所屬各州機構，指示他們從來自中國的創投撤資。艾伯特命令德州機構盡快...

川普揚言徵60%關稅 陸貿易談判代表：將導致美國通貨膨脹

大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文上午被問到如何評估美國總統當選人川普計畫針對中國商品徵收60%的關稅時表示，一個...

「房市不可能回到以前」　陸學者吳曉求：要以此為教訓

中國大陸近月推出一連串政策刺激房市，對於官方的政策目標，中國人民大學前副校長、國家金融研究院院長吳曉求22日表示，當前房...

日媒：數據顯示 中國量子技術專利數超美、全球第一

中國加速發展量子技術，根據日媒報導，從可實現超高速計算的量子計算機公開專利數量來看，中國已經超越美國，位居全球第一。

中國短劇出海 霸總換上洋面孔…北美「橫店」今年賺不少

逆襲貧窮「小帥」變成「史蒂文」、霸總換上洋面孔……，風靡中國的短劇出海淘金，不但用王道題材硬控全球，收穫無數迷妹，更讓一...

上汽供應商爆欠薪 數百工人討不到錢、組人牆堵路抗議

上汽集團供應商上海七寶國利真皮公司疑因拖欠工資及逼迫員工自行辭職，引發數百名工人在21日堵路抗議。現場畫面可見身穿藍色和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。