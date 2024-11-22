陸外貿自8月起放緩 商務部：擴大出口信用保險承保規模和覆蓋範圍

大陸商務部貿易談判代表兼副部長王受文上午表示，今年以來，中國外貿保持穩定成長勢頭，但從8月以來成長放緩。為此，商務部會同其他部門一起推出了9條措施，涉及幾個方面，首先即是加大金融支持力道，擴大出口信用保險承保規模和覆蓋範圍。加強對專精特新「小巨人」、「隱形冠軍」這些企業的承保支持。

王受文在大陸國務院穩外貿的記者會上表示，今年以來，中國對外貿易發展整體保持了質量提升、數量穩定的良好發展勢頭。過去十個月中，大陸外貿進出口總值達到36兆人民幣，和去年同期相比增長5.2%，中國的出口在全球市場上的份額基本保持穩定。

他說， 11月8日，國務院常務會議審議通過了《關於促進外貿穩定成長的若干政策措施》。推出《政策措施》主要有三個方面的考量：一是貫徹二十屆三中全會精神。 《中共中央關於進一步全面深化改革、推動中國式現代化的決定》提出，打造貿易強國制度支撐與政策支持體系。推出《政策措施》就是落實決策部署。

他表示，二是因應國際貿易情勢變化；他說，近幾年，全球化遭遇逆流，貿易保護主義盛行。從1995年—2014年這20年中，全球貿易增速是全球GDP增速的2倍多，但是在過去十年，全球貿易增速比全球GDP增速還要低。今年以來，我國外貿保持穩定成長勢頭，但從8月以來成長放緩。

三是推動解決外貿企業面臨的實際困難。王受文表示，大陸商務部對外貿企業經營情況進行密切追蹤和調查，企業反映現在出口信用保險覆蓋面需要進一步擴大，中小企業外貿融資遇到了一定的困難出台這些政策也是為了緩解和解決這些外貿企業的困難。

王受文接著解讀商務部會與外交部、工信部、中國人民銀行、海關總署等部門推出的《關於促進外貿穩定成長的若干政策措施》中的措施內容。表示主要涉及以下幾個方面：

一是加大金融支持力道方面。我們擴大出口信用保險承保規模和覆蓋範圍。加強對專精特新「小巨人」、「隱形冠軍」這些企業的承保支持。加強外貿領域信貸投放，並加大小型外貿企業的融資支持。優化跨境貿易結算。鼓勵金融機構幫助企業提升匯率風險管理水準。

二是培育外貿新動能方面。積極促進跨境電商發展。推進海外智慧物流平台建置。探索建置跨國電商服務平台，為企業提供海外的法務、稅務資源對接服務。擴大特色農產品等商品出口。指導並幫助企業積極因應國外不合理的貿易限制措施，推動綠色貿易、保稅維修創新發展。

第三是強化外貿企業服務保障方面。吸引且便利商務人員的跨國往來，穩健地推動與更多國家商簽互免簽證協定。支持外貿企業與航運企業加強策略合作。加大對外貿企業減負穩職支持力度，落實失業保險穩崗返還、創業擔保貸款及貼息等政策。

王受文表示，下一步，商務部將會同有關部門和地方，密切追蹤外貿運作情況，研判情勢發展變化，抓好外貿領域政策落地落實，幫助外貿企業穩訂單拓市場，為經濟持續回升向好提供支撐。