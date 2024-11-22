川普揚言徵60%關稅 陸貿易談判代表：將導致美國通貨膨脹

大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文上午被問到如何評估美國總統當選人川普計畫針對中國商品徵收60%的關稅時表示，一個國家對中國加徵關稅並沒有解決這個國家本身所存在的貿易逆差問題，且必然導致了消費者支付價格的上升，而物價上漲將導致通貨膨脹。中國願與美方積極對話，但也會堅定維護自身利益。

大陸國務院新聞辦公室上午舉行「促進外貿穩定成長的相關政策措施」為題的政策例行吹風會，MNI市場新聞的記者問到，川普在競選美國總統時表示他計劃對中國徵收60%關稅，這對中國出口有多大影響，如何看待這現象？王受文即做上述表示。

王受文表示，中國經濟已經展現出非常強的韌性，潛力大、活力足。我們正在建構以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，我們有能力化解和抵禦外部衝擊帶來的影響。

王受文並表示，歷史已經表明，一個國家對中國加徵關稅並沒有解決這個國家本身所存在的貿易逆差問題，相反，它推高了這個國家從中國以及從其他國家進口產品的價格。因為最終關稅是由進口國的消費者和最終用戶來支付，它必然導致了消費者支付價格的上升，用戶成本正在提高，物價上漲導致了通貨膨脹。

他說，中國和美國是世界上最大的兩個經濟體，兩國經濟有很強的互補性。我們認為，中國和美國如果能夠在經貿關係方面維持一個穩定的、健康的、可持續的發展態勢，既有利於中國人民、美國人民，也有利於世界各國人民。這也是國際社會的期待。

王受文表示，我們願意本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，與美方開展積極對話，拓展合作領域，管控分歧，推動雙邊經貿關係行穩致遠。同時，中方也會堅定維護自身主權、安全和發展利益。

MNI記者並問到，近期在強美元影響下，人民幣匯率出現波動。中國人民銀行如何判斷當下及明年人民幣對美元的匯率情勢，人民幣貶值是否有利於促進出口？

對此，中國人民銀行國際司負責人劉曄表示，人民幣匯率一直廣受市場關注。我們的基本判斷是，人民幣匯率將在合理均衡水準上保持基本穩定，主要是受到一系列有利因素的支撐：中國國際收支保持平穩，外匯交易者更加成熟，交易行為更加理性，市場韌性顯著增強，近期推出的一攬子宏觀政策明顯改善市場預期，經濟回穩向好態勢進一步鞏固增強，這是當前人民幣匯率基本保持穩定的根本支撐因素。

她說，當然，我們也承認匯率影響因素是多元的，例如經濟成長、貨幣政策、金融市場、地緣政治、風險事件等。受各國經濟情勢走勢分化、地緣政治變化、國際金融市場波動等各種因素影響，未來人民幣匯率可能維持雙向波動態勢。