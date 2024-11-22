陸拋「保5」風向球 外資看壞

川普即將就任美國總統，讓外資普遍看淡中國大陸明（二○二五）年經濟表現。高盛分析師預期，美國對大陸商品加關稅或許在明年第一季就會發生，如果大陸財政方面發力不及預期，明年經濟增長可能有下行風險，ＧＤＰ增速估計為百分之四點五。

高盛的百分之四點五預期，略高於其他一些機構，而實現這一增速的前提是貨幣政策、財政政策、信貸政策都是擴張性的。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤日前也指出，假設美國自二○二五年九月起分階段對自中國進口商品加徵關稅，並且大陸將加碼政策支援，預計二○二五年大陸ＧＤＰ增速放緩至百分之四左右，二○二六年大幅放緩至百分之三。

汪濤近日發布的這項研究報告指出，美國加徵關稅將大幅拖累中國經濟增速。出口下滑也會拖累整體資本開支和居民就業。

報告稱，據UBS Evidence Lab企業家調查顯示如果美國全面加徵關稅，近三分之一的出口相關企業或考慮關停工廠。企業家選擇最多的應對舉措是擴大對其他市場的出口，以及將供應鏈轉移至國外。

另據第一財經報導，高盛首席中國經濟學家閃輝近日在北京舉行的媒體溝通會上表示，中國的政策利率將繼續下行。財政方面，明年赤字率預計百分之三點六，廣義赤字將繼續增加占到ＧＤＰ的百分之十三。

閃輝表示，對於二○二五年的中國宏觀經濟展望，更多不確定性因素出現，可謂「逆風前行」。國外來看，最主要的擾動因素是美國的關稅政策，這將影響中國的淨出口，從而對經濟產生負面影響。國內的因素依然是房地產市場，消費復甦也較緩慢。