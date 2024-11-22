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關稅戰陰影下 陸明年拚「保5」

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
專家建議大陸政府將明年GDP增長定在百分之五以因應美國發動的關稅戰。圖為上海港的貨櫃碼頭。（新華社）
專家建議大陸政府將明年GDP增長定在百分之五以因應美國發動的關稅戰。圖為上海港的貨櫃碼頭。（新華社）

美國關稅戰的威脅陰影下，外電報導指出，中國大陸政府顧問將在下月的中央經濟工作會上提出建議，將明（二○二五）年經濟增長目標維持在約百分之五，並預期將推動更多、更強的財政刺激措施，以緩解美國或將上調關稅對大陸出口帶來的影響。

中國大陸二○二五年的ＧＤＰ目標要等到明年三月全國兩會上才會公布。路透訪問了六名官方經濟顧問學者，其中四人認為明年目標將定在百分之五左右，與今年相同，其中一人建議應該將目標訂在百分之四以上，另一顧問則認為介於百分之四點五至百分之五之間。

報導指出，美國總統當選人川普揚言對中國商品徵收超過百分之六十關稅，中國政府如果明年還要堅持百分之五左右的經濟增長目標，意味著北京可能做好大幅增加預算支出的打算。

中國社會科學院學部委員余永定認為目標定在約百分之五，他說，中國大陸明年需採取更強的財政政策，以及進一步擴大內需，以抵銷川普提出的關稅對大陸出口的影響。

與此同時，大陸國家發改委近日表示，正與各方面共同用力，努力實現全年經濟增長預期目標。展望二○二五年，發改委指出，明年是「十四五」規畫收官之年，一系列重大戰略任務、重大改革舉措、重大工程項目正在全面落地見效；同時，大陸有充足的政策空間和豐富的政策儲備，將有力支撐經濟平穩健康發展。

另據彭博社報導，在中國國際供應鏈促進博覽會下周二（廿六日）將在北京舉行前，大陸國務院總理李強預計將於下周一（廿五日）與外企高管會晤，正值這些企業為應對川普對陸加徵關稅的威脅做準備之際。

報導引述知情人士透露，李強可能向商界人士發表講話，並聽取力拓、康寧、正大集團等跨國公司高管的意見。討論可能會涵蓋供應鏈、貿易等廣泛議題。

報導引述知情人士透露，此次圓桌會議由中國貿促會組織。全球企業正在為美國候任總統川普兌現其競選時承諾的對所有中國商品加徵百分之六十的關稅做準備。彭博行業研究認為，這一關稅計畫若實施，可能導致中美貿易遭到嚴重破壞。

川普 美國

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