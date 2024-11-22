綠色循環科技 閩台交流融合

「大陸的建築工程多是大而壯，非常雄偉，施工快速；台灣的特色是小而美，在生態環境、景觀方面做得更細緻一點」。台灣大學土木工程系教授周南山19日在福州表示，雙方可以在減碳技術、人文方面互相交流學習。

中新社報導，閩台綠色循環科技融合發展研討會當天在福州舉辦。此次研討會是2024年福建省科協年會專題活動，由福建省科協和福建理工大學共同主辦。

以「綠色科技 融合發展」為主題，閩台專家、業界代表以及學生代表150多人參會，開展綠色循環科技領域交流、產學研用合作、科技標準互通互認，助力減碳、降碳、抑碳行動，促進兩岸綠色科技領域融合發展。

周南山表示，他經常到大陸參訪，與大陸專家互相交流新的技術。希望兩岸在綠色循環科技方面多交流、多融合，化解差異，共同提升雙方的技術水準。

台灣HD禾軒綠色興業有限公司總經理謝清龍希望推動降雪地區復合式屋頂太陽能項目在大陸的應用。「台灣有一些創新技術，大陸有比較多的設施，兩岸合作起來，有想法、有市場、有做法、有採用者，雙方可以互利共贏」，他說。

研討會上，閩台8位專家聚焦土木、建築、交通、數字、環境科技等領域的綠色循環科技分別作專題分享。與會專家認為，循環經濟是可持續性發展的新形態經濟發展模式，閩台綠色循環科技專家應攜手合作，推動資源循環技術創新應用和產業綠色循環轉型，助力資源高效利用和綠色低碳發展。